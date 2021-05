Núdzový stav sa zrejme skončí predčasne: Vláda už nedokáže nájsť dostatok hlasov na jeho predĺženie

Ak sa núdzový stav skončí predčasne, a to z noci na utorok (18. mája), znamenalo by to aj zrušenie všetkých zákazov pohybu i zhromažďovania. Rovnako by sa skončil aj zákaz vychádzania.

A ako uviedol denník SME, poslanci ho už opätovne predlžovať nechcú. „Už nie je vôľa na ďalšie predĺženie,“ citoval denník stanovisko poslancov z hnutia Sme rodina. „Parlament už ten súhlas nedá, lebo to nechcú ani poslanci z koaličných strán,“ uviedol Ondrej Dostál z SaS.

Veronika Remišová zo Za ľudí pred dnešným rokovaním kabinetu tiež uviedla, že nastal čas zrušiť núdzový stav i zákaz vychádzania. „Pandemická situácia sa celkovo lepší, nie je dôvod, aby sme mali zákaz vychádzania a núdzový stav,“ skonštatovala Remišová, s tým, že návrh na zrušenie núdzového stavu na rokovaní predložia. To, že zrušenie núdzového stavu bude predmetom diskusie na vláde, potvrdil aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

Zrušenie núdzového stavu pripúšťa aj hlavná epidemiologička ministerstva zdravotníctva Henrieta Hudečková. „Už sa na to môžeme pozerať inak ako vtedy. V niektorých okresoch síce ešte vidíme rast infikovaných, ale na väčšine územia je priaznivý vývoj,“ skonštatovala. „Už by sme situáciu vedeli zvládnuť aj bez obmedzení pohybu,“ dodala Hudečková.

Parlament dnes odmietol návrh uznesenia, ktorý predložil Čepček

Martin Čepček z OĽANO navrhoval, aby sa Slovensko inšpirovalo skúsenosťami iných krajín, napríklad tzv. pandemickým zákonom v ČR, ktorého účelom je zabezpečiť protipandemické opatrenia, ale bez núdzového stavu. Uviedol tiež, že napriek dlhodobému trvaniu núdzového stavu na Slovensku zdravotný stav obyvateľstva a ekonomiky nepatrí v európskom meradle k úspešným.

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval.