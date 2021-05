Sociálny netvor Kaník sa pustil do Matovičovej reformy: V tomto všetkom sa mýlite, pán minister!

BRATISLAVA - Nová "atómovka" expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča nenechala chladným ani bývalého ministra práce a sociálnych vecí Ľudovíta Kaníka. Matovič svojím nápadom neuspokojil ani človeka, ktorý mal prezývku sociálny netvor. Touto prezývkou ho svojho času počastoval ďalší z expremiérov, a to Robert Fico (Smer-SD). Čo všetko ministrovi financií vyčíta?

Exminister práce, sociálnych vecí a rodiny sa o svojich pár poznámok podelil na sociálnej sieti. "Za peniaze si deti nekúpime. Zvýšenie finančnej podpory viazané na deti nezvýši počet narodených deti, len zvýši príjem rodín, ktoré by mali deti tak, či tak," začal vo svojom príspevku, pričom pokračoval s tým, že ak nebude podpora rodinám prísne viazaná na rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracuje alebo študuje, zníži to alebo až odstráni motiváciu pracovať u nízko kvalifikovaných pracovníkov a sociálne vylúčených komunít. Podľa exministra práce to nahradí príjem tvorený príspevkami na deti.

"Bez zmeny systému výberu daní, zavedenia principiálne nového a iného spôsobu výberu dane sa to nezmení. V digitálnej dobe neuspejeme s analógovými daňami," napísal s tým, že daň treba vyberať inak a inde, v malých sadzbách, ale neustále a priebežne, automaticky, pri prevodoch a platbách, čo znemožňuje optimalizovať dane a vyhýbať sa zdaneniu u globálnych a veľkých hráčov.

"Vytvára to priestor na výrazné zníženie odvodov a daní u zamestnancov, malých a stredných podnikateľov, u všetkých obyvateľov krajiny. Vytvára to zdroje aj na zvýšenie cielenej podpory pracujúcej rodine. Ak chceme dosiahnuť zvýšenie pôrodnosti, tak okrem kvalitných služieb rodine treba výrazne a citeľne podporiť rodiny, ale najmä pri treťom a ďalšom dieťati. Nestačí zvýšiť príspevky na dieťa. To väčší počet deti neprinesie," vysvetľoval ďalej, pričom pripomenul, že zdanenie a zodvodnenie pasívnych a jednorazových príjmov a ešte aj vysokými sadzbami vytvorí šedý a čierny trh, utajovanie skutočných príjmov a cien pri prenájmoch, predajoch nehnuteľností a zrejme aj inde.

"Na záver politická poznámka. Zamýšľaný presun platby odvodov len na zamestnanca je technicko-vecne správny. Pre väčšinového zamestnanca to ale vytvorí pocit, že platí výrazne vyššie dane ako predtým. Uvidí výrazne vyššiu hrubú mzdu, čistá sa však nezmení. Pochopí to ako jeho oklamanie a výrazné zvýšenie daní. A pri voľbách to vládnym stranám patrične spočíta," ukončil exminister svoj príspevok.