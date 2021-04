STU má dočasného rektora: Akademický senát poveril funkciou Olivera Moravčíka

Nápis na budove, v ktorej sídli Rektorát Slovenskej technickej univerzity (STU)

BRATISLAVA - Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave na pondelkovom zasadnutí odsúhlasil poverenie Olivera Moravčíka výkonom funkcie rektora STU. Poverenie platí na obdobie do vymenovania nového rektora, ktorý vzíde z volieb. Tie by mal senát vyhlásiť na mimoriadnom zasadnutí 10. mája. Informoval o tom hovorca STU Juraj Rybanský.