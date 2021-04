KORONAVÍRUS BSK aj hlavné mesto žiadajú viac vakcín z lokalít, kde sú nevyužité

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo sprístupniť pre Bratislavu viac dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú momentálne distribuované do iných častí krajiny, kde o ne nie je taký záujem a zostávajú nevyužité. Žiadajú o to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba i primátor Bratislavy Matúš Vallo. Tvrdia, že veľkokapacitné očkovacie centrum prevádzkované BSK, ktoré v nedeľu (18. 4.) zaočkovalo 3460 ľudí, by bez problémov dokázalo za rovnaký čas zaočkovať 5000 a viac obyvateľov.