Expert na zahraničie Valášek expremiérovi Matovičovi: Nie sme banánová republika, pán minister!

V rozhovore sa dočítate:

Prečo je správanie Igora Matoviča neprijateľné?

Aké vidí riešenie celej situácie?

Čo z toho vyplýva pre Slovensko?

Prečo sa rozhodol pre Progresívne Slovensko?

Čo od svojej novej strany očakáva?

Pán Valášek, v posledných dňoch sme boli svedkami cesty ministra financií nielen do Moskvy, ale aj do susedného Maďarska, kde rokoval o vakcínach Sputnik V potom, čo zosmiešnil naše úrady. Dá sa medzinárodná blamáž takýchto rozmerov ešte vôbec ustáť?

Pani redaktorka, myslím to úprimne a v dobrom, toto nie je tá správna otázka, veď je predsa absurdné, že my musíme čítať medzi čajovými lístkami a kryptickými náznakmi premiéra na sociálnej sieti. Čo sme banánová republika? On je predsa ministrom financií v demokraticky zvolenej vláde Slovenskej republiky. Je viazaný a obmedzovaný kompetenčným zákonom, ktorý mu podľa môjho čítania nič z toho, čo aktuálne robil neumožňuje. Nevidím súhlas vlády ani s cestou do Moskvy, ani do Budapešti. Dokonca náš minister zahraničných vecí sa o cestách dozvedel od diplomatov a nie od premiéra Hegera alebo expremiéra Matoviča. My naozaj nie sme banánová republika, ktorá je odkázaná na interpretáciu úmyslov jedného človeka. Sú tu normálne procesy a normálne inštitúcie, ktoré majú fungovať.

Napriek tomu stále nevieme, čo je v kontrakte, ktorým sme nakúpili vakcíny Sputnik V. Nevieme za koľko, ani čo presne sme kúpili...

Áno a slovenskí daňoví poplatníci majú právo vedieť čo je v kontrakte, ktorý nás stál milióny a zrejme aj viac, ak zarátam let do Moskvy a späť. Zatiaľ sme z toho nemali nič, len tri mŕtve morčatá. Máme právo vedieť, čo a na základe čoho, rokoval Igor Matovič v Moskve, čo a na základe čoho, rokoval Igor Matovič v Budapešti. Prečo na tomto stretnutí neboli prítomní predstavitelia našej diplomacie, prečo o vakcínach s Ruským inštitútom nerokuje minister zdravotníctva, keď je to v jeho kompetencii? Prečo o tom rokoval Matovič, ktorý je ministrom financií a prečo rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí, ktorý nie je jeho prirodzeným partnerom? Je to pošliapanie všetkých pravidiel hry, ale aj verejných inštitúcií. Otázkou nie je, čo tam Igor Matovič vyrokoval, ale čo tam vôbec robí a na základe čoho. Prečo sa to nerobí normálnou legitímnou cestou?

Keď sme svedkami aktuálnej situácie, máte pocit, že bola rekonštrukcia vlády dostatočná?

Zjavné nemá ten efekt, ktorý mala mať. Celou pointou rekonštrukcie malo byť vyvodenie politickej zodpovednosti za dovtedajšie chyby a prešľapy koalície pod vedením Igora Matoviča. Dôvodom, prečo sa kríza začala, nebol len Sputnik, tak ako to tvrdí Igor Matovič. Problémom boli dlhodobé prešľapy a chyby, či už to bolo zlyhávanie očkovacieho systému, ale aj skutočnosť, že sme neobjednali bezpečné, preverené vakcíny od značky Pfizer a že dodnes máme preočkovaných ledva 40 % ľudí v kategórii nad 80 rokov, ktorí mali byť prvoradí. Toto sa nedá vysvetliť len nedostatkom vakcín, tak ako to tvrdí bývalý minister Krajčí, pretože pre nich tých vakcín dostatok bol. My sme robili zásadné chyby pri manažmente pandémie a preto sa kríza začala. Ľudia v SaS a v Za ľudí už toho mali dosť a celou pointou bolo vyvodiť politickú zodpovednosť pre tých, ktorí za to boli zodpovední a minister Krajčí to urobil a už tam nie je. Igor Matovič to vôbec nechopil, ale vníma to ako pomstu, ktorá bola zosnovaná proti nemu a to, že odišiel z pozície najmocnejšieho muža vo vláde na post druhého najmocnejšieho muža, prezentuje ako svoju obeť. Hoci verejnosť očkávala prijatie chýb a vyvodenie politickej zodpovednosti. Už tento moment bol zlyhaním ešte pred cestou do Moskvy, pretože tou len potvrdil, že absolútne nevníma svoju politickú zodpovednosť a nie je pripravený prijať ani tú, podľa neho skromnejšiu úlohu, ktorú na seba uvrhol a bude ministrom pre všetko. Je to popretie toho, čím táto rekonštrukcia mala byť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktuálne to ale vyzerá tak, že minister Matovič „facká“ nielen ministra Korčoka, ale obídením veľvyslanca aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Je to nástroj jeho pomsty?

Neviem, či to je nástroj jeho pomsty, pretože doterajšie návštevy zahraničia prebiehali podľa protokolu. Nechcem ale špekulovať, či ide o jeho pomstu, pretože nemá byť na nás snaha dostať sa do hlavy Igora Matoviča. On nie je nič viac a nič menej, než zvolený predstaviteľ tejto republiky a má zodpovednosť v rámci zákonov tejto republiky vysvetľovať svoje konanie a dodržiavať zákony transparentne. Opäť nie sme banánovou republikou a títo ľudia sú tam z vôle ľudí a slúžia ľuďom. Nie je dôstojné, aby sme museli prosíkať o náznaky informácií na facebooku. To kam sme až dospeli?

V akej situácii je aktuálne minister Korčok?

V nedobrej, a má to ťažké, rovnako ako pán Heger. Tá zodpovednosť leží na pleciach predsedu vlády ešte viac. Predseda vlády je ten, ktorý má na starosti plynulý chod vlády, ale aj dodržiavanie kompetenčných zákonov a pravidiel. Je na ňom, aby si urobil poriadok, ak sa veci nedejú tak, ako sa majú diať. Myslím si, že hľadanie návratu do normálu sa začína a končí v hnutí OĽaNO a osobou Igora Matoviča, ale aj Eduarda Hegera.

Od začiatku vzniku ste boli členom Za ľudi z ktorej ste následne vystúpili. Od piatka ste členom Progresívneho Slovenska. Možno ako človek, ktorý pomery v strane Za ľudí pozná, vedeli by ste ich priblížiť? K štiepeniu dochádzalo už počas koaličnej krízy. Ako sa situácia vyvíja teraz?

Nechcem to komentovať, pretože úprimná odpoveď je, že neviem. Ja som sa so stranou Za ľudí rozišiel v dobrom, mám tam veľa kamarátov a súputníkov. Nechcem jej ublížiť, preto som si povedal, že sa nebudem vŕtať do toho, čo sa vo vnútri strany deje. Čo človek nevie, to nevyzradí. (smiech) Nechcem to komentovať, ani nemám informácie z vnútra.

V kuloároch sa však povrávalo, že dohoda padla práve na Veronike Remišovej, ktorá „cukla“. Viete o tomto niečo?

Nechcem a neviem to komentovať, pretože som v tom čase už nebol súčasťou strany Za ľudí a nebol som účastný ani tých koaličných rokovaní.

Čo očakávate od strany Progresívne Slovensko. Opäť sa v kuloároch ozýva, že strana je veľmi málo aktívna a nesnaží sa ani v rámci občianskych aktivít. Ako to vnímate vy a čím chcete prispieť?

Byť mimoparlamentnou stranou je veľmi nevďačnou úlohou, pretože pozornosť médií sa sústredí na strany a dianie v parlamente. Ak si ich pozriete dlhodobo, tak je pravdou presný opak. Boli mimoriadne aktínou stranou aj v rámci prinášania dát týkajúcich sa očkovania. Rovnako dátami a analýzami toho, ako sa ma EU a Slovensko postaviť k rozdeľovaniu vakcín, ale aj v otázkach a otváraní zelených tém osobou Martina Hojsíka, ale aj kultúra v podaní Zory Jaurovej. Ich výstupy sú podložené výskumom, viem, že v tých svojich témach sa orientujú a mimoparlamentná strana nedostane taký priestor a ani rovnaké šance byť v televízii, či rozhlase. Napriek tomu, že zišli z očí sa im vďaka aktívnej práci podarilo udržať sa v pásme zvoliteľnosti a dokonca percentá aj dvihnúť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

