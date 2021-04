VÝSLEDKY SČÍTANIA obyvateľov: Predčilo očakávania, stovky tisíc ľudí sa samosčítali hneď v prvý deň

Naopak najmenej ľudí sa samosčítalo v piatok 26. marca – do zberu dát sa zapojilo 42.418 ľudí. Posledný deň online sčítania (31. 3.) sa do cenzu zapojilo 108.356 ľudí. Predseda ŠÚ Alexander Ballek vyzdvihol výsledky. "Predčilo očakávania,“ uviedol o prvom elektronickom sčítaní. Upozornil pritom, že odhad účasti v online zbere dát bol na úrovni 70 percent. Vyzdvihol prácu a asistenciu samospráv, médií a všetkých, ktorí na sčítaní spolupracovali.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ a odborná garantka sčítania Ľudmila Ivančíková upozornila, že denný priemer ľudí, ktorí sa samosčítali, bol 95.000. „Iba v jeden deň klesol pod 50.000 ľudí,“ dodala. Za výsledkom vidí reálne nastavenú koncepciu a východiská integrovaného sčítania i vyššiu mieru pomoci v rodinách, kde pomáhali starším členom, ktorí nemajú prístup k online forme sčítania. Do sčítania sa zapojili viac ženy ako muži, v pomere 52:48 percent, aktívnejšie bolo obyvateľstvo v mestách ako na vidieku (55:45 percent).

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Najaktívnejší boli v elektronickom sčítaní v Žilinskom kraji, kde sa samosčítalo 92 percent obyvateľov, lídrom v rámci okresov bolo Námestovo (95 percent sčítaných), v prípade miest nad 50.000 obyvateľov je najviac sčítaných v Banskej Bystrici (90 percent sčítaných), medzi mestami nad 20.000 obyvateľov Čadca (90 percent samosčítaných), nad 10.000 obyvateľov Dolný Kubín (92 percent). Najaktívnejšou obcou nad 5000 obyvateľov sa stal Lendak, kde sa sčítalo 98 percent obyvateľov.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára, samosčítať prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie sa mohli obyvatelia SR do polnoci 31. marca. Nasleduje asistované sčítanie, ktoré musí byť ukončené do 31. októbra. Prvé výhodnotenia by mali byť známe na konci aktuálneho roka. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.