KORONAVÍRUS Pozor na zmenu: Respirátory sú od pondelka povinné vo všetkých interiéroch

"V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou," priblížila.

Deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl respirátor v interiéri mať nemusia, no musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Táto výnimka platí pre osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnení v jej objektoch.

Respirátor v interiéri nemusia mať ani zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži. Platí to aj na zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Všetky tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.

Zdroj: Getty Images

V interiéri aj v exteriéri majú výnimky z nosenia rúšok a respirátorov deti do šesť rokov, ďalej osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Rúško ani respirátor nie sú povinné ani pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Respirátor ani rúško nie sú povinné pri výkone športu. Výnimka sa vzťahuje aj na fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši. Rovnako platí pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. ÚVZ SR počíta aj s výnimkou pre tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a tiež pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia CE, za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Na Slovensku je 35 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia koronavírusu

Na Slovensku je od pondelka 35 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni varovania patria Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

V treťom, čiže bordovom stupni varovania podľa COVID automatu sa nachádza Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Bytča, Detva, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

V druhom stupni varovania – červenom – sú tri okresy. Ide o okresy Kežmarok, Nové Zámky a Tvrdošín.

Platnosť negatívneho testu na ochorenie COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. V čiernych okresoch je zakázaný vstup aj výstup z okresu. Pri bordových, červených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len s testom s platnosťou sedem dní.