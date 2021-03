KORONAVÍRUS Vedec Čekan šokuje: Mrzí nás, že vládne rokovania dopadli takto, neviem ani čo schválili!

Čekan sa tak vyjadril v rozhovore pre HN. Mnohí totiž po niekoľkodňových rokovaniach s vedcami očakávali veľkú tlačovú konferenciu, kde sa odprezentujú nejaké závery, no okrem statusov Matoviča o akýchsi prekvapeniach neprišlo nič priamočiare. "Určite to mrzí nie len mňa, ale aj všetkých odborníkov, ktorí sedeli na vláde. Diskutovalo sa o tom, ako budú komunikované tieto nové opatrenia,“ začína rozprávať vedec Čekan.

Som v takom pomykove, ako bežný občan

Diskusia s vedcami prebiehala pred rokovaním vlády, ktorá uznesenia schválila, no dodnes nie je jasné, aké. "Ja som v takom pomykove, ako bežný občan," priznáva chaos Čekan. Ten údajne videl dve uznesenia vlády. Prvé hovorí o tom, že návrhy vedcov boli vzaté do úvahy. "Ministri ich majú napĺňať podľa svojich možností a schopností a druhé hovorí ako keby o úplne niečom inom, ako keby sme sedeli na úplne inej diskusii. Neviem, ktoré z týchto opatrení je smerodajné. Čakám fakt na to, kto tú tlačovku dá," dúfa vedec.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Najznámejšie zmeny, ktoré vláda priniesla je povinnosť nosenia respirátorov od 8. marca v obchodoch a MHD vozidlách a od 15. marca vo všetkých interiéroch okrem domácností. "Jednou z vecí bolo čo najviac znížiť mobilitu, lebo sme sa zhodli aj na tom, že situácia v nemocniciach je už skutočne neúnosná," prízvukuje Čekan s tým, že druhým problémom bolo riešenie aj tzv. "pandemickej únavy". "Aby nebolo riešením to, že trestáme tých, ktorí sa naozaj snažia a ktorí sú veľmi poctiví, ale aby sme dosiahli efekt a aj benefitov, aby sme ich motivovali za to, že budú sedieť doma a znížime mobilitu," konštatuje vedec, ktorý mal napríklad na mysli aj vyššie PN-ky či OČR-ky.

Finančné odmeny za sedenie doma a zníženie mobility

"My vedci sme bojovali za to, aby boli ľudia odmenení za sedenie doma. Rozoberali sme aj to, prečo lockdowny fungovali v iných krajinách. Prišli sme aj k tomu, že jedným z benefitov bola finančná odmena ľudí za to, že sedia doma," myslí si Čekan. Vraj aj sám premiér prišiel s tým, aby boli ľudia takto odmeňovaní. "Zatiaľ neviem, ja čakám, presne ako všetci ostatní, čo sa vlastne udeje," opakuje Čekan.

Situácia je podľa Čekana stále kritická, pretože denne stále zomiera cca 100 ľudí. "Bol by som väčším optimistom, keby sa prijali naše návrhy. Počas diskusie sme si dali aj deadline, pozrieme sa na tie čísla 15. marca a uvidíme, ako to bude vyzerať. Dali sme si tam isté ciele, ako napríklad zníženia mobility atď. Ak k tomu nedôjde, tak vtedy treba naozaj uvažovať o tvrdších opatreniach, no ja už sa naozaj obávam, aby sa tá pandemická únava nedostala na úroveň pandemického hnevu," obáva sa Čekan.

"Môžete mať na svete aj najzázračnejší liek, ktorým môžete človeka vyliečiť, alebo ho zachrániť, ale my žijeme v krajine, kde človek musí mať aj slobodnú vôľu a tú technológiu či liek od vás prijať. Túto slobodu im nemôžeme vziať a preto je veľmi dôležité nezahrávať sa s ľuďmi a zvyšovať ich frustráciu," varoval vedec.