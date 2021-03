KORONAVÍRUS Veľkokapacitné centrum v Košiciach pokračuje v očkovaní opäť od soboty do utorka

Ilustračné foto

KOŠICE - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje od soboty do utorka (6. - 9. 3.) v očkovaní proti COVID-19 vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach. Záujemcom, ktorí sa zaregistrovali cez portál ministerstva zdravotníctva korona.gov.sk, bude k dispozícii opäť od 8.00 do 12.00 h a po prestávke od 13.00 do 17.00 h. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.