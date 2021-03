Z nemocnice rovno na psychiatriu! Jankovská sa po zadržaní totálne zrútila: Šokujúce FOTO exsudkyne

TRENČÍN - Po takmer roku prepustili z väzby bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. No tá na slobode urobila sotva pár krokov, opäť ju zadržali. Tentoraz v kauze trenčianskeho baru Fatima. Janskovská sa podľa slov advokáta Petra Erdösa doslova zrútila. Z úst exsudkyne sa krátko po zadržaní niekoľko krát ozvalo, že sa zabije.

Na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú nebol vôbec pekný pohľad. Strhaná exsudkyňa s uplakanými očami sa z novonadobudnutej slobody tešila len zopár sekúnd. Pred budovou väzenskej nemocnice ju totiž čakali kukláči, ktorí ju hneď zadržali. Zadržanie sa týkalo trenčianskeho baru Fatima. Jankovská je v tejto kauze obvinená od septembra.

Zdroj: Topky/Maarty

Potom, ako bývalú štátnu tajomníčku opätovne zadržali, bolo na Jankovskej vidno šok, ale aj totálne zrútenie. Pred samotnými policajtmi v aute, ale aj potom, niekoľkokrát dokonca zopakovala, že sa zabije. To, že exsudkyňa nie je na tom psychicky dobre, potvrdil aj jej advokát.

Zdroj: Topky/Maarty

„Mal som sa možnosť s ňou chvíľu rozprávať. Musím povedať, že sa zrútila. Nechápala, čo sa deje, bola absolútne mimo. Neviem posúdiť, či ma vôbec dokázala vnímať. Po tom, ako po roku vyšla z väzby, prejde dva kroky a je opätovne zadržaná. Keď som videl, v akom je stave, povedal som vyšetrovateľovi, aby zvážil, či ju netreba vyšetriť v najbližšej nemocnici,“ skonštatoval Peter Erdös.

Vyšetrovateľ advokátovi vyhovel a Moniku Jankovskú previezli do trenčianskej nemocnice na psychiatrické oddelenie. V najbližších hodinách bude zrejme podaný návrh na väzbu, no podľa advokáta, bývalá štátna tajomníčka nie je aktuálne schopná vypovedať. "Ona sa totálne zrútila. Ja som ju v takom stave ešte nevidel. Chceme ju totálne zničiť?" pýtal sa advokát. To, že Jankovská nie je spôsobilá akýchkoľvek úkonov, potvrdil aj lekár, ktorý odporučil jej hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení. Tam ju strážia ozbrojení kukláči.

Pokus o samovraždu

Monika Jankovská skončila vo väzenskej nemocnici, odkiaľ ju dnes prepustili a následne ju pred ňou zadržali potom, čo sa vo väzenskej cele pokúsila o samovraždu. Jankovská si nejakú dobu zbierala tabletky, ktoré mala predpísané a potom ich zjedla naraz asi tridsať. Našťastie, pokus o samovraždu jej nevyšiel.

Zdroj: Topky/Maarty

Jankovská však neskončila v nemocnici prvýkrát. Ešte predtým, ako sa pokúsila otráviť liekmi, držala protestnú hladovku. Už vtedy bol jej stav alarmujúci. Hladovku držala z dôvodu, že bola presvedčená, že sa v jej prípade nekoná, resp. koná pomaly. To, v konečnom dôsledku, potvrdil aj Špecializovaný trestný súd, ktorý ju z väzby prepustil a nahradil viacerými obmedzeniami, medzi ktorými bola aj peňažná záruka 100-tisíc eur. Rozhodnutie v tomto prípade potvrdil aj Najvyšší súd.

Hrozí jej až 20 rokov

Monika Jankovská je väzobne stíhaná od 11. marca 2020. Dôvodom je obvinenie zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze Búrka. Stíhaná jev súvislosti s kauzou zmeniek televízie Markíza, a to za zločin prijímania úplatku a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného formou účastníctva v štádiu pokusu s trestnou sadzbou 10 až 20 rokov.