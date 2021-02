ZMOS odmietlo návrh novely stavebnej legislatívy: Označilo ho za nebezpečný

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v stredu na rokovaní svojho predsedníctva odmietlo návrh novely stavebnej legislatívy z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina). Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren označil návrh za zlý, nedokonalý a nebezpečný nezmysel. Myslí si, že ide o pokus ukradnúť kus štátu, legalizovať korupciu, sprivatizovať stavebné konanie a o snahu obmedziť práva samosprávam i občanom. Chren tvrdí, že ak by tento návrh písali developeri a finančné skupiny, nevyzeral by inak.

"Veľmi rád by som povedal, ktoré konkrétne paragrafové časti návrhu zákona sú zlé, ale to sa nedá. Ten návrh je taký nedokonalý, že ho treba ako celok odmietnuť," uviedol Chren. Doteraz, ako tvrdí, fungujú stavebné úrady ako prenesený výkon štátnej správy, podľa návrhu sa však ruší a prechádza na súkromné subjekty licencovaných projektantov. Developeri by si mohli sami spracovať a presadiť zmenu územného plánu na svojom pozemku. Starosta Ružinova preto odmieta tvrdenia, že vďaka novej legislatíve budú mať obce a mestá lepšie možnosti územného plánovania.

Návrh, ako tvrdí, sprivatizuje a scentralizuje celé stavebné konanie a zoberie obciam a mestám všetky možnosti ovplyvňovať územný rozvoj a výstavbu na svojom území. "Prenáša sa to do rúk súkromných developerov," upozornil s tým, že ide o pokus o legalizáciu korupcie absurdných rozmerov. Jediná vec, ktorá sa dá s návrhom urobiť, je podľa starostu stlačiť na klávesnici tlačidlo delete, vymazať ho z počítača a začať odznova.

ZMOS preto vytvorí pracovnú skupinu a chce rokovať a spolupracovať s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) na tvorbe novely stavebného zákona. Združenie priznáva, že tento zákon je potrebné zmeniť, keďže je už "starý", no nie podľa návrhu z dielne Holého. "Tento návrh totiž dáva možnosť stavať hocikde a hocijako, bez pravidiel. Dokonca ani územný plán obce nemusí byť rešpektovaný, lebo sa navrhuje ústredný stavebný úrad, ktorý môže aj v rozpore s územným plánom vydať rozhodnutie," uviedol predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Deklaruje, že združenie bude posielať štátnym orgánom také návrhy, aby sa dospelo k novele stavebného zákona, ktorá bude v prospech Slovenska.

ZMOS je momentálne aktívny aj v pracovnej skupine k návrhu zákona o národnostných menšinách. Primátor Fiľakova Attila Agócs priblížil, že legislatíva by mala riešiť použitie symbolov národnostných menšín, otázku vytvárania samosprávnych orgánov menšín v obciach, mestách či na úrovni vyšších územných celkov, vzdelávanie či podporu kultúry. "Chceme byť súčinní pri tvorbe zákona v prospech menšín," deklaroval fiľakovský primátor.