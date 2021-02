KORONAVÍRUS Korčok požiadal Nemecko o výnimku pre vodičov nákladnej dopravy

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok požiadal Nemecko o výnimku pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí sa pri vstupe do Nemecka musia preukázať negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 48 hodín. Žiada, aby sa táto lehota predĺžila na 72 hodín. Uviedol to po rokovaní so šéfmi diplomacie Česka, Rakúska a Nemecka. Vo štvrtok o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.