KORONAVÍRUS Dnes bolo obnovené prezenčné vyučovanie vo viac ako 2-tisíc školách

BRATISLAVA – V stredu bolo obnovené prezenčné vyučovanie v 2681 školách, z toho išlo o 1174 materských škôl, 1219 základných škôl a 288 stredných škôl. Medzi jednotlivými typmi škôl sú zarátané aj špeciálne školy. Vyplýva to zo stredajších údajov k 9.30 h, ktoré poskytol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Celkovo sa obnovilo vyučovanie v 9955 triedach. Pričom v materských školách to bolo v 2700 triedach, v základných školách v 6477 triedach a v stredných školách v 778. Počet žiakov učiacich sa prezenčne dosiahol v stredu hodnotu 176.706. Do materských škôl sa v stredu vrátilo vyše 48.800 detí, do základných škôl 108.359 žiakov a na stredné školy viac ako 19.500 žiakov.

Na strednom Slovensku v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sú počas aktuálneho týždňa jarné prázdniny. Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.