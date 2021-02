FOTO Opitý vodič s 1,5 promile v Košiciach napálil do dvoch áut: Zastavilo ho až zábradlie

Podľa doterajších zistení vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, keď krátko po 16.00 h pri odbočovaní vpravo na križovatke prešiel s autom do protismeru.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

"Tam narazil do vozidla značky Seat Toledo, ktoré nárazom posunulo do vedľa stojaceho autobusu MHD, obe vozidlá stáli na križovatke na červenom svetelnom signáli. Audi však ďalej pokračovalo v jazde, narazilo do stojaceho vozidla značky Škoda Octavia a následne do kovového zábradlia," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Zranenia vodiča Audi si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie, ostatní účastníci dopravnej nehody sa nezranili. Celkovú predbežnú škodu vyčíslili na 16.000 eur.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Policajti počas dokumentovania nehody uzavreli okolie križovatky a dopravu v tomto úseku regulovali. "Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti i miera zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Tridsaťdeväťročný Žilinčan bol po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Ivanová.