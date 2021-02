KORONAVÍRUS Remišová o kontrole zákazu vychádzania cez SMS: Zvolila by iné riešenie

BRATISLAVA - Vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová si nevie predstaviť zavedenie kontroly zákazu vychádzania prostredníctvom SMS. Takýto návrh mal byť podľa nej najskôr prerokovaný na koaličnej rade. Uviedla to v reakcii na pondelkové slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

"Máme ešte veľké rezervy v iných opatreniach. Nemusíme ísť hneď na najprísnejšiu a najdrastickejšiu kontrolu občanov, aby sa kontrolovalo vychádzanie cez SMS," skonštatovala vicepremiérka. Vláda by mohla podľa Remišovej skôr zaviesť povinnosť nosiť respirátory v uzavretých priestoroch a distribuovať ich zadarmo seniorom, zraniteľným skupinám a tiež pozitívne testovaným. Premiéra a ministra zdravotníctva požiadala, aby sa zišla väčšia skupina odborníkov. A to vrátane tých, ktorí sa k vláde vyjadrujú kriticky. Mali by podľa nej odporučiť, ako pokračovať. "Končí sa totiž aj núdzový stav, o ktorom bude musieť vláda od 8. februára rozhodnúť," dodala.

Minister zdravotníctva v pondelok načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol.