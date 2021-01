KORONAVÍRUS Certifikáty môžu uľahčiť bezpečné cestovanie v EÚ, tvrdí Klus

Martin Klus

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - „Spustením očkovania koncom roka 2020 sme vyslali dôležitý signál európskej spolupráce, no teraz sa naše koordinačné úsilie musí zamerať aj na získanie maximálneho množstva vakcín v čo najkratšom čase. Okrem toho Slovensko podporuje aj skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v EÚ pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Takýto certifikát by okrem údajov o samotnom očkovaní mal obsahovať aj informácie o absolvovaných testovaniach či prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19. V čase rôznych obmedzení na vnútorných hraniciach Únie by možnosť preukázať sa takýmto komplexným certifikátom, napríklad vo forme QR kódu v našich mobiloch, mohla odbremeniť ľudí od zbytočnej byrokracie. Samozrejme, všetko musí podliehať prísnej ochrane osobných údajov a zachovaniu potrebnej úrovne anonymity.“