KORONAVÍRUS Nemocnica v Snine je pripravená pomôcť s očkovaním v zariadeniach pre seniorov

SNINA - Nemocnica v Snine je pripravená pomôcť s očkovaním zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v Sninskom okrese proti ochoreniu COVID-19. Vlastných zdravotníkov už zaočkovaných má, v rámci druhej vakcinačnej vlny plánuje zaočkovať 60 ďalších zdravotníckych pracovníkov. Uviedol to konateľ mestskej nemocnice Andrej Kulan.

"Ako nemocnica sme pripravení očkovať aj zamestnancov v sociálnych službách v rámci celého okresu Snina, komunikujeme v tejto súvislosti s krajom," povedal Kulan s tým, že v rámci nemocnice je už zaočkovaná väčšina zdravotníckeho personálu. Neočkovali zatiaľ tých, ktorí v uplynulom období ochorenie COVID-19 prekonali, našlo sa i zopár jednotlivcov, ktorí o vakcináciu záujem nemajú.

V nedeľu (17. 1.) má do nemocnice doraziť druhá várka vakcín, ktorou v pondelok (18. 1.) plánujú zaočkovať 60 zdravotníkov. "Už sme vakcináciu rozšírili o ostatných zdravotníkov v regióne, aj oni sú vystavení infekcii," ozrejmil s tým, že zdravotníci, ktorí mali o očkovanie záujem, sa naň záväzne objednali a nemocnica na základe ich počtu objednala vakcinačné látky. Ako Kulan doplnil, aj sninská nemocnica využíva šesť vakcinačných dávok z ampulky.

Aktuálne je v sninskej nemocnici hospitalizovaných 41 pacientov s ochorením COVID-19, pričom dvaja z nich sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ako Kulan uviedol, zariadenie má k dispozícii ešte deväť lôžok pre pacientov s komplikovanou formou ochorenia COVID-19. "Hospitalizovaní sú len pacienti s covidovým zápalom pľúc a tiež prídavnými chorobami," ozrejmil s tým, že ide väčšinou o starších ľudí s pridruženými pľúcnymi či srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologických či polymorbídnych pacientov.

Ako dodal, spomedzi všetkých 298 pacientov, ktorých v nemocnici v súvislosti s novým koronavírusom od septembra 2020 hospitalizovali, ich 41 zomrelo a všetci ostatní, okrem aktuálne hospitalizovaných, boli prepustení do domáceho prostredia. V súvislosti s výpadkom zamestnancov sa situácia v nemocnici "výrazne vylepšila", práceneschopných je deväť zdravotníckych pracovníkov. "Momentálne je to dobré, pacientov má kto ošetrovať a to je najdôležitejšie," uzavrel.