Bude plošné testovanie, alebo nie? Ďalšiu masívnu akciu sprevádza chaos: Vláda mlčí, kraje sú pripravené pomôcť

Odborníci masívne plošné testovanie v tejto situácii neodporúčajú. Kvôli výskytu novej mutácie koronavírusu sa ochorenie šíri rýchlejšie, preto je podľa epidemiológov situácia iná ako bola na prelome októbra a novembra. Malo by sa viac očkovať a dodržiavať prísne opatrenia. Premiér Igor Matovič s tým nesúhlasí. S plošným testovaním nesúhlasia viacerí členovia vlády a dohoda stále nie je. Samosprávy žiadne pokyny nedostali ani dnes. Na vláde nepadlo rozhodnutie ani po dnešnom rokovaní, zdá sa, že sa dohodnú až cez víkend.

Pokyny od vlády sme nedostali

K plošnému testovaniu je potrebná organizácia a presné pokyny ako a kedy sa bude realizovať. To však zatiaľ samosprávy nedostali. Plošné testovania si zatiaľ realizujú mestá či obce samivo svojej réžii. Samosprávy sú nápomocné v maximálnej možnej miere. V testovaní zatiaľ pokračuje Nitra, Košice a najviac postihnuté okresy v týchto krajoch. Rovnako je na tom aj Trnava. Tento víkend sa chystajú testovať aj niektoré obce a mestá v banskobystrickom okrese.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa prikláňa k modelu testovania tam, kde je vypuklá situácia. BSK pokyny k plošnému testovaniu od Vlády SR nedostal. Preto sa testovanie tento víkend v BSK neuskutoční," uviedla pre Topky hovorkyňa BSK Lucia Forman. "Pokiaľ bude prijaté rozhodnutie o ďalšom celoplošnom testovaní, odporúčame, aby boli získané údaje poskytnuté samosprávam na to, aby mohli identifikovať potenciálne ohniská nákazy. Rovnako tiež odporúčame, aby bol pri testovaní využitý elektronický rezervačný systém, ktorý pomôže eliminovať dlhé čakanie obyvateľov v rade," uviedla.

Župa zároveň apeluje na všetkých obyvateľov kraja, aby v tejto vážnej situácii boli maximálne zodpovední a tiež aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu, vrátane posilňovania imunity.

Prešovský samosprávny kraj

Prešovský kraj zatiaľ nemá vedomosť o tom, aby sa uskutočnili tento víkend nejaké plošné testovania v mestách či okresoch. "Včera zasadala pandemická komisia kraja, na stretnutí sa vo vzťahu k plošnému testovaniu neprijali žiadne závery. Aktuálne čakáme, aké rozhodnutie prijme Vláda SR," uviedla hovorkyňa kraja Lea Heilová.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Nechceme deliť ľudí

Plošné testovanie v Košickom samosprávnom kraji pripravuje cez víkend krajské mesto Košice, ktoré už organizovalo celoplošné testovanie aj uplynulý víkend. "Testovanie zabezpečuje mesto a jeho mestské časti, Košický samosprávny kraj pre jeho potreby poskytuje len priestory vybraných župných stredných škôl," uviedla pre Topky Anna Terezková. Testovanie bude určené najmä pre ľudí so zvýšenou mobilitou, zamestnancov v prvej línii a kritickej infraštruktúry. Takisto by sa mohli otestovať aj osoby, ktoré nemôžu vykonávať svoju prácu z domu alebo ľudia starajúci sa o svojich blízkych alebo nevládnych.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ronald Zak

"Nechceme rozdeľovať ľudí a hovoriť im, kto môže a kto nesmie prísť. Aj teraz sme otestovali aj mnoho ľudí mimo Košíc. Ak prídu seniori, ktorí budú mať pocit, že potrebujú byť otestovaní, má to zmysel. Chceme však vyzvať ľudí, ktorí doma dodržiavajú lockdown a nikam nechodia, že to nie je potrebné," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček. Modrý certifikát zatiaľ nebude podmienkou na cestu do práce, mesto je skôr za to, aby sa posilnili policajné kontroly.

Počas minulotýždňového testovania sa zachytilo celkovo 997 pozitívnych prípadov spomedzi 56 521 občanov. Miera pozitivity dosiahla 1,76 %, čo je vyše trojnásobok v porovnaní s výsledkami predchádzajúcim plošným testovaním z prelomu októbra a novembra 2019. Zároveň mohli všetci, ktorí mali pozitívny antigénový test a nevyskytli sa u nich žiadne klinické príznaky ochorenia absolvovať na 16 odberných miestach aj PCR test. Doposiaľ všetky potvrdili pozitívny výsledok predchádzajúceho antigénového testu.

Testovanie pokračuje aj v Nitre

V testovani pokračuje tento víkend aj Nitra. Zabezpečujú si ho mestá a obce okresu. "Nitriansky samosprávny kraj pomáha v zložitej epidemiologickej situácii v okrese Nitra tým, že iniciatívne vytvoril odberové miesto priamo v sídle kraja, v Župnom dome v Nitre, kde 8. januára a 15. januára prebehlo testovanie zamestnancov úradu, ich rodinných príslušníkov a poslancov zastupiteľstva. Tretí termín testovania bude na odberovom mieste v Župnom dome 22. januára," uviedla pre Topky hovorkyňa Oľga Prekopová.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

V Trnavskom kraji je testovanie na dobrovoľnej báze

Testovanie tento víkend je v Trnavskom kraji na dobrovoľnej báze v okresoch so zhoršenou epidemickou situáciou a plne v réžií obcí a miest. "Celoplošné testovanie plánované na budúci víkend (23. – 24. januára 2021) by mali podobne realizovať obce a mestá v spolupráci s okresnými úradmi. V oboch prípadoch je Trnavský samosprávny kraj pripravený byť nápomocný," uviedol hovorca kraja Jaroslav Vacek.

Tak ako v predchádzajúcich kolách plošného testovania v minulom roku môže kraj poskytnúť priestory stredných škôl a pomôcť pri zabezpečovaní zdravotníckeho a administratívneho personálu. "Komunikácia s vládou SR v tejto veci sa uskutočňuje predovšetkým na fóre Ústredného krízového štábu SR, respektíve krajských bezpečnostných rád a krízových štábov. Obce, mestá a kraje sa koordinujú s miestnou štátnou správou, teda okresnými úradmi nielen pri organizácií plošného testovania, ale aj prijímania iných protiepidemických a preventívnych opatrení," dodal.

Trenčiansky kraj nedostal žiadnu požiadavku

Trenčiansky samosprávy kraj do dnešného dňa takisto nedostal žiadnu požiadavku zo strany vlády SR na participáciu na celoplošnom testovaní obyvateľov na území kraja. "Župa sa momentálne sústreďuje výlučne na prípravu testovania žiakov stredných škôl, ich zákonných zástupcov a pedagógov, a to v spolupráci s troma krajskými nemocnicami v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave, strednými zdravotníckymi školami v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici, Obchodnou akadémiou v Prievidzi a samosprávami. Ako zriaďovateľovi stredných škôl na území kraja župe nesmierne záleží na tom, aby sa žiaci vrátili naspäť do školských lavíc čo najskôr," uviedla hovorkyňa Lenka Kukučková.

Celoplošné testovanie sa nestretlo s pochopením koalície

Na celoplošné testovanie je potrebných 2000 zdravotníkov z praxe. Čo je sedemkrát menej, ako ich bolo potrebných v novembri. Uviedol to premiér Igor Matovič po rokovaní vlády v stredu s tým, že na testovanie je celkovo potrebných približne 4000 zdravotníkov, ale 2000 z toho budú študenti medicínskych odborov. Potvrdil, že celoplošné testovanie bude. Problémom však je, že s plánom tak, ako ho predstavil neakceptujú, alebo minimálne nesúhlasia ostatné koaličné strany.

V súvislosti s vyčerpaním zdravotníkov na testovanie Matovič tvrdí, že to sú "povrchné, emocionálne praktiky a manipulácie". Pripomenul, že ani jeden zdravotník nebol počas prvého celoplošného testovania v odberovom mieste nasilu a nebude musieť byť ani v tom avizovanom. "Zákon je postavený tak, že teraz môžeme to odberové miesto robiť s jedným zdravotníkom," poznamenal predseda vlády. Na budúcovíkendové testovanie odhaduje Matovič 4000 odberových miest, ktoré sa spravia popri už existujúcich mobilných odberových miestach.

Ľudia by na testovanie mali chodiť podľa časových slotov, aby sa netvorili zbytočné rady a ľudia nemrzli vonku, priblížil Matovič. Modrý certifikát bude zároveň podmienkou vstupu do zamestnania. Podotkol, že po prvom kole testovania nemajú ľudia "snívať" o otvorených obchodoch. Celoplošné testovanie avizoval premiér po pondelkovom (11. 1.) rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta.