Minister Naď prehovoril o pekle boja s KORONAVÍRUSOM: S následkami sa budem vyrovnávať mesiace!

BRATISLAVA - V decembri koronavírus dobehol aj niekoľko členov slovenskej vlády. Jedným z nich je aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý mal ťažší priebeh ako jeho kolegovia. Ešte stále musí bojovať s obojstranným zápalom pľúc, no práca nepočká.

Minister obrany je po prekonaní koronavírusu opäť v práci. Zúčastnil sa dnešného rokovania vlády. Na rozdiel od jeho kolegov mal ťažký priebeh a stále sa musí vyrovnávať s komplikáciami po koronavíruse. Napriek tomu sa cíti každým dňom lepšie.

Obojstranný zápal pľúc

"Mám obojstranný zápal pľúc, s tým sa budem ešte niekoľko mesiacov vyrovnávať," povedal minister obrany. Podľa jeho slov je už však neinfekčný a má aj vysokú mieru protilátok. "Myslím, že som na nejakú dobu chránený. Každým dňom sa cítim lepšie, takže myslím, že je to fajn," dodal na adresu svojho zdravotného stavu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Naď sa dozvedel, že je pozitívny 18. decembra. Necítil sa dobre, mal vysokú teplotu, bolesť hlavy a celého tela. Oproti svojim kolegom mal ťažší priebeh. Viacerí z nich strávili vianoce v karanténe.

Zdroj: FB/Jaroslav Naď

"Bojujem s covidom rovnako ako viacerí iní a nie, neľutujem sa. Taký je život... Ale verte mi, na vlastnom príklade viem, že to nie je žiadna “chripôčka”. Vysoké teploty, bolesti hlavy, kĺbov a svalov. Zažívacie problémy. Dnes mi navyše potvrdili zápal pľúc," opísal koncom decembra.

Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

Pár dni po novom mu lekár po kontrole dovolil na pár hodín denne v šetriacom režime nastúpiť do práce. "K návalu povinností a do každodenného kolobehu sa pustím pomaly a zodpovedne, pekne krôčik po krôčiku. Dnes som bol na kontrole a veľmi si vážim, že mi lekári dovolili fyzicky prísť do práce aspoň na pár hodín. Na začiatok si ešte určite dám pomalšie tempo, preto prosím tých, s ktorými komunikujem o osobnom stretnutí, aby mali trpezlivosť," napísal vtedy Naď.

Koronavírus medzi členmi vlády

Koronavírus v decembri postihol viacerých členov vlády. Prvým bol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Neskôr boli na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaní aj ďalší členovia vlády vrátane premiéra Igora Matoviča, ministerky investícií a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej, ministra financií Eduarda Hegera či podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).