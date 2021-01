Ministerstvo zdravotníctva má veľké plány: Chce stavať nové moderné digitálne nemocnice

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Rezort zdravotníctva by chcel v rámci programu plánu obnovy vybudovať nové moderné nemocnice. Predstaviť si vie aj to, že by sa zdroje programu využili na reformné účely v zdravotníctve. Povedala to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.