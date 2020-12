Záchranári sa počas novoročných osláv nezastavia: Riešia hlavne opitosť a úrazy po pyrotechnike

BRATISLAVA - Alkohol a pyrotechnika patria k tradičným príčinám zásahov záchranárov počas Silvestra a novoročných osláv. Počas poslednej silvestrovskej noci sa pri neopatrnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 27 ľudí, našťastie bez fatálnych následkov. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Typické úrazy po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou sú podľa Krčovej popáleniny na tvári, hrudníku aj rukách. Výnimkou nie sú poranenia zraku, sluchu (perforácia bubienka) a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, ktoré končia až doživotnými následkami. "V tejto súvislosti chceme apelovať na to, aby všetci, ktorí chcú použiť zábavnú pyrotechniku, dbali na prevenciu. K základným bezpečnostným opatreniam patrí kúpa overenej, neexpirovanej a certifikovanej zábavnej pyrotechniky, s návodom na použitie," uviedla hovorkyňa.

Zároveň záchranári varujú pred používaním podomácky vyrobenej pyrotechniky, alebo takej, ktorá je poškodená, prípadne už zlyhala. "Hazardovaním so životom je odpaľovanie zábavnej pyrotechniky pod vplyvom alkoholu alebo drog. Netreba zabúdať ani na to, že zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom," ozrejmila Krčová.

"Na tiesňovej linke 155 nie sme fanúšikmi žiadnej pyrotechniky. V kontexte pandémie, plných nemocníc, unavených zdravotníkov, by sme boli najradšej, keby sa ľudia zdržali akéhokoľvek používania pyrotechniky. Sme preťažení, netreba nám pridávať ďalšiu prácu," uviedla Krčová. Počas posledných novoročných osláv vyslali operátori tiesňovej linky 155 záchranárov k 57 prípadom ťažkej otravy alkoholom, z toho bolo päť detí. Najmladším pacientom bol 11-ročný chlapec, ktorý na rodinnej oslave pil alkohol a upadol do bezvedomia. Posádka ho zastabilizovala a transportovala do nemocnice.