KORONAVÍRUS Poslanec Baláž ide proti väčšine vlastného klubu: Očkovať sa dal hneď, ako to bolo možné

BRATISLAVA - Hoci niektorí poslanci Smeru majú na očkovanie kvôli ochoreniu Covid-19 iný názor, on sa rozhodol ísť svojou cestou. Reč je o poslancovi Národnej rady a lekárovi Vladimírovi Balážovi z opozičného Smeru-SD. Ten sa totiž dal zaočkovať vo svojom vlastnom bydlisku hneď ako to bolo možné.

Kým jeho stranícky šéf má na očkovanie a jeho akútnu dôležitosť iný názor, on sa v týchto dňoch rozhodol ísť cestou vakcinácie. Poslanec Vladimír Baláž sa k tomuto kroku zrejme rozhodol aj preto, že nie je len zákonodarcom, ale aj lekárom, konkrétne prednostom II. Urologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Slová povzbudenia

Ten sa pri očkovaní tiež nechal zvečniť na fotografii a dokonca poskytol svoje povzbudzujúce stanovisko. “Chcel by som povzbudiť všetkých lekárov, zdravotníkov, pacientov, ale aj celú verejnosť, aby sa nebáli a dali sa zaočkovať. My zdravotníci sa potrebujeme čo najrýchlejšie dostať do normálnych koľají, aby sme mohli poskytovať obvyklú zdravotnú starostlivosť, čo v súčasnosti, v čase koronakrízy nie je možné," cituje Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Baláža. Ten si tiež myslí, že práve očkovanie je cestou, ktorá nás cez toho obdobie môže previesť.

Šefčovič sa dal tiež zaočkovať

Na očkovanie nemal negatívnu odpoveď ani diplomat a eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý má blízko k strane Smer-SD. Ten je rovnako presvedčený že práve očkovanie je alternatívou, ktorá je v súčasnosti účinná. "Mal som možnosť sa rozprávať so zdravotníkmi. Bol to pre nich ťažký rok. Dnes som mal možnosť sa zúčastniť začiatku tejto vakcinácie, lebo verím, že to bude symbolizovať novú éru, že rok 2021 bude rokom ozdravenia a rokom naštartovania ekonomiky a že sa budeme môcť vrátiť k životu pred pandémiou," povedal včera Šefčovič s tým, že po zaočkovaní sa cíti dobre.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Predseda Smeru bol ešte pred niekoľkými mesiacmi jasne proti vakcinácii

To, aký postoj presadzuje strana Smer k otázke vakcinácie už nepriamo naznačil v augustovej ankete šéf strany Robert Fico. "Predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico vôbec nemá chuť dať sa zaočkovať a „pchať" do seba chémiu, na ktorej zarábajú len a len farmaceutické spoločnosti, keďže za takmer každou pandémiou treba hľadať práve farmaceutické spoločnosti," povedal vtedy pre tvnoviny.sk hovorca strany Ján Mažgút.

Fico si už v týchto dňoch praje, aby očkovanie prebehlo úspešne, no masívne informovanie o priebehu vakcinácie označil za propagandu a demagógiu. Ten si tiež myslí, že výrobca vakcinácie je blízko naviazaný s členom pandemickej komisie. "Želám si, aby bolo očkovanie úspešne, ale rovnako si želám, aby mali ľudia možnosť výberu," hovorí vo videu Fico.