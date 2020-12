Za najväčší úspech považujem otvorenie trhu s učebnicami, tvrdí Gröhling

"Dlhodobo sa hovorilo o tom, že to nie je možné, že by to nefungovalo, tak toto je nosný prvok, ktorý sa podaril," povedal minister školstva s tým, že začiatok otvorenia trhu sprevádzali aj problémy, ktoré sa však podarilo odstrániť. Poukázal, že je to rovnako aj splnenie jeho predvolebného programu.

Od nástupu do funkcie ministra školstva sa rezortu podarilo viacero vecí. Minister spomenul napríklad portál Učíme na diaľku, ktorý vznikol za štyri dni a "nestál ani euro". Poukázal na to, že na neho smerujú všetky usmernenia, otázky v rámci pracovno-právnych vzťahov, ale aj pracovné materiály pre školy. Šéf rezortu školstva pripomenul, že tento rok sa riešil aj systém maturitných skúšok či prijímacích pohovorov. Výrazným zlomom v tomto období bolo podľa ministra školstva uvoľnenie takmer 60 miliónov eur na udržanie stability pracovných miest v materských školách či 20 miliónov eur na rovnaký zámer, avšak pre zamestnancov základných umeleckých škôl.

"V rámci reformných zmien to je EDU TV, kde bolo doteraz natočených 360 dielov, z toho je 100 už skontrolovaných a majú aj pracovné listy a cez 60 dielov je už zverejnených," poznamenal šéf rezortu školstva. Ako dodal, tieto časti sú zatiaľ zamerané na učivo pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl, avšak od roku 2021 sa plánujú začať natáčať videá aj pre 1. až 5. ročník základných škôl. Pribudnúť majú aj bonusové diely, ktoré budú zamerané na finančnú gramotnosť či environmentalistiku.

Kladne minister zhodnotil aj projekt letnej školy. Označil ju "za pomoc rodičom". Zároveň podľa jeho slov chceli docieliť to, aby sa naštartovalo vzdelávanie. „Malo to taký úspech, že budúci rok budeme pokračovať. Budeme to uvoľňovať tak, že si školy budú môcť vybrať jednotlivé týždne v rámci dvoch mesiacov,“ povedal minister s tým, že letné školy by sa mohli realizovať aj na stredných školách. Poukázal na to, že takto by sa mohol predĺžiť napríklad školský rok alebo by prišli žiaci do škôl ešte pred septembrom.

Gröhling poznamenal, že hodnotiť sám seba a tím, v ktorom pracuje, je náročné. "My sme na seba nároční, pretože chceme všetky tie roky, keď sa nerobili žiadne výrazné zmeny, dotiahnuť ďalej. Preto je toho strašne veľa. Na druhej strane nás veľmi spomaľuje celá 'korona' a všetky opatrenia, ktoré s ňou súvisia, pretože na to sme neboli pripravení," povedal minister školstva. "Boli by sme radi, aby školstvo za obdobie, ktoré je za nami a ktoré nás čaká, bolo liberálne, slobodné, ale prenášalo zodpovednosť na všetkých, ktorí robia tieto rozhodnutia a aby takto bolo vnímané aj zo strany rodičov," uzavrel minister.