KORONAVÍRUS Prvú osobu na Slovensku by mali zaočkovať v nedeľu

BRATISLAVA - Slovensko by malo začať s vakcinovaním proti novému koronavírusu v nedeľu (27. 12.). Povedala to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, pričom poznamenala, že ide o predpoklad.

Očkovacia látka by na Slovensko mala prísť deň predtým, čiže v sobotu 26. decembra. Ministerstvo zdravotníctva nechcelo prezradiť, kto bude prvou zaočkovanou osobou, ani kde sa bude očkovanie po prvý raz realizovať. "O ďalších podrobnostiach budeme v predstihu informovať," doplnila Eliášová. Epidemiológ Pavol Jarčuška však ešte v piatok (18.12.) komentoval, že prvý očkovaný na Slovensku má patriť medzi rizikové osoby a počas svojho života spravil pre spoločnosť veľa.

Podľa informácií štátnej tajomníčky MZ SR Jany Ježíkovej by na začiatok na Slovensko malo prísť 10.000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov. V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.