Polícia vďaka spolupráci prispela k rozloženiu organizovanej skupiny pašerákov

"Táto skupina dlhodobo pašovala migrantov z juhovýchodnej Ázie na Slovensko a do Maďarska," priblížila s tým, že výsledkom akcie, na ktorej sa zo slovenskej strany podieľala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ, bolo zadržanie hlavného organizátora celej zločineckej skupiny. Na prípade tiež okrem policajných zložiek Ukrajiny pracovala aj poľská strana.

Slovenskí policajti sa prípadu s krycím názvom "Sky" venovali po náleze nelegálneho športového lietadla bez identifikačných znakov. Na základe vyšetrovania vtedy vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin prevádzačstva spáchaný v spolupáchateľstve voči dvom občanom Slovenskej republiky a jednému občanovi Maďarska. "Podľa zistení polície táto skupina páchateľov operovala na území štátov Slovenska, Maďarska a Poľska," priblížila polícia po objasnení prípadu koncom októbra na sociálnej sieti.

Prevádzači mali troch nelegálnych migrantov z Afganistanu na území Ukrajiny naložiť do dvojmiestneho športového lietadla bez identifikačných znakov, s ktorým následne pilot preletel na územie Slovenska až do katastra obce Sačurov, kde pristál po technických problémoch lietadla. Obvinená trojica mala následne migrantom zabezpečiť stravu a odviezť ich smerom do Poľskej republiky, kde ich zadržala polícia. Afganci za prelet ponad schengenskú hranicu zaplatili 40.000 eur.