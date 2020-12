KORONAVÍRUS Riaditelia materských škôl so zriaďovateľom rozhodnú o prevádzke počas Vianoc

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

BRATISLAVA - Materské školy počas vianočného obdobia, v čase od 21. decembra do 8. januára 2021, postupujú ako obvykle podľa právnych predpisov. Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami rozhodne o prevádzke počas vianočného obdobia. Vyplýva to z usmernenia k činnosti materských, základných a stredných škôl počas vianočného obdobia zverejneného na webe rezortu školstva.