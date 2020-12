Utorkové dopoludnie môže poriadne potrápiť: Dávajte si pozor na hmlu aj poľadovicu

Výstraha prvého stupňa platí približne do 11.00 h pre všetky kraje s výnimkou okresu Senec, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Meteorológovia tiež vydali výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou. Tá sa môže do 11.00 h vyskytovať v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Zdroj: SHMÚ

Cestári upozorňujú na mrznúce mrholenie a zľadovatený sneh

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť ojedinele pokrytý vrstvou utlačeného snehu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

V oblasti Námestova varujú cestári pred zvýšeným rizikom vzniku poľadovice, padá tam mrznúce mrholenie. Hmla, prípadne mrznúce mrholenie s dohľadnosťou do 50 metrov je aj v oblasti Kremnice, Banskej Štiavnice a do 100 metrov v lokalitách Makov, Myjava, Švábovská stráň, Štrba, Iliašovce, Pastierske, Batizovce, Poprad a Námestovo. Cestári tiež upozorňujú, že na ceste II/526 v Kokave nad Rimavicou je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.