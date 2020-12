KORONAVÍRUS Štát nezvládol komunikáciu: Polovica rodičov s testovaním nesúhlasí, tvrdí Rybníček

Ako informoval primátor Trenčína Richard Rybníček, mesta ako zriaďovateľa škôl sa dotýka to, ako dostať deti bezpečne do škôl. Podľa jeho slov tam štát komunikáciu s verejnosťou nezvládol. „Som za testovanie žiakov na našich školách. Ale zmysluplne, aby to bolo odborne odkomunikované a jeho význam a dôležitosť vysvetlená. Nemôžeme nútiť ľudí súhlasiť s niečím, čomu nerozumenú, nedáva im to zmysel, považujú to za šikanu. Aby takéto testovanie malo zmysel, musí s ním súhlasiť väčšina rodičov. V Trenčíne je to však zatiaľ len asi 50 percent rodičov, ktorí by súhlasili s testovaním, čo by na elimináciu rizika nestačilo, a tým by to celé stratilo zmysel,“ skonštatoval Rybníček.

Trenčiansky okres i samotné mesto podľa neho patria medzi najhoršie z hľadiska aktuálnej chorobnosti na ochorenie COVID-19, a preto ani nemá zmysel, aby deti šli teraz do školy. „Verím, že svojím správaním budeme natoľko zodpovední, že dosiahneme, aby sa čísla chorobnosti znížili na úroveň, ktorá zabezpečí aj nastúpenie detí do škôl bez testov,“ doplnil Rybníček.