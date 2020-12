O poste riaditeľa SND sa rozhodne onedlho: Rozhodne sa medzi týmito piatimi kandidátmi

Ilustračné foto

Zdroj: Instagram cinohrasnd

BRATISLAVA – O tom, kto bude viesť Slovenské národné divadlo (SND), by sa malo rozhodnúť medzi piatimi kandidátmi. Zo siedmich uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania, vyselektovala a do tretieho kola pozvala výberová komisia päticu Martin Bendik, Matej Drlička, Peter Kováč, Mário Radačovský a Roman Takáč. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.