Minister zdravotníctva predloží nový KORONAsemafor: Ak ho prijmeme, niektoré okresy pôjdu do lockdownu!

BRATISLAVA - Zdá sa, že lockdown je stále v hre. Minister zdravotníctva Marek Krajčí dnes ide na ústredný krízový štáb so zrevidovaným semaforom. Ak ho prijmú, niektoré okresy zrejme pôjdu do lockdownu. Situácia je vážna aj v nemocniciach. Vakcína bude dostupná v polovici januára, no bežná populácia sa bude môcť očkovať zrejme až koncom marca.