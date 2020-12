KORONAVÍRUS Novela umožňujúca predlžovanie núdzového stavu je zmätočná, uviedol ústavný právnik

Problém vidí v tom, že poslanci Národnej rady SR sa môžu pri opakovanom predlžovaní núdzového stavu vyjadriť k predĺženiu iba raz, keď prvýkrát dôjde k predĺženiu." Je to zmätok a prekáža mi disproporcia v tom," poukázal Kresák. Upozornil na to, že novela výrazne rozširuje zásahy do základných práv a slobôd tým, že sa zavádza nútený pobyt a zvyšuje možnosť obmedzenia pohybu a pobytu ľudí. "Vláda tak môže akýmkoľvek spôsobom a formou rozšíriť toto obmedzenie. Je to nezodpovedné a neodôvodnené," vyhlásil právnik.

Nepozdáva sa mu tiež, že do novely sa vkladá text o možnom predlžovaní núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený ešte pred účinnosťou novely. "Spätne sa tak bude môcť predlžiť už existujúci núdzový stav, hraničí to s retroaktivitou. Nie je to právne čisté," dodal Kresák. Vláda v pondelok schválila návrh novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Vyhlásený núdzový stav by podľa neho mohla opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však musí Národná rada SR.