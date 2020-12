KORONAVÍRUS Počas týždňa spustíme na dvoch školách odber vzoriek kloktaním, povedal Matovič

„Deti si so slanou vodou krátko vykloktajú hrdlo, vypľujú do pohárika a po jednom následne vlejú do spoločného uzatváracieho pohárika za celú triedu,“ spresnil Matovič celú procedúru. Ak vyjde negatívny výsledok, trieda bude môcť pokračovať vo vyučovaní. V opačnom prípade to podľa šéfa vládneho kabinetu znamená, že minimálne jeden žiak v triede je pozitívny.

Vtedy by mohli prichádzať do úvahy tri možnosti. „Celú triedu dať do karantény, urobiť všetkým deťom antigénové testy alebo urobiť všetkým deťom RT-PCR testy,“ doplnil s tým, že je možná aj kombinácia týchto možností.

Predseda vlády upozorňuje, že metóda kloktania je vhodná len do regiónov s nízkou mierou aktuálnej nákazy. „Pri vyššej miere nákazy v regióne by sa mohlo stať, že pozitívna bude každá druhá či takmer každá trieda. To by spôsobilo následné neúmerné zahltenie kapacít laboratórií, až by sme im kapacitu minuli,“ dodal.

Okrem toho bolo počas víkendu v niektorých školách spustené testovanie žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov antigénovými testami. "Vzhľadom na nie práve priaznivú epidemiologickú situáciu sme k tomu pristúpili tak, že prezenčnej výučby sa môže zúčastniť len to dieťa, ktoré bolo negatívne testované na COVID-19," poznamenal Matovič.