NDS vyhlásila súťaž na vybudovanie elektronického mýtneho systému: Hodnota je 60 miliónov

NDS vyzýva IT firmy, aby sa do tendra zapojili. "Ide o vysúťaženie diela, systému, ktorý následne po dokončení v priebehu predpokladaných desiatich až 24 mesiacov – podľa toho, aký typ systému sa vysúťaží –, prejde do vlastníctva štátu a štát bude tento systém prevádzkovať vo vlastnej réžii prostredníctvom NDS," vysvetlil Ivanco. V predpokladanej hodnote 60 miliónov eur je započítaná aj prípadná cena päťročnej opcie.

Otvárať obálky s ponukami sa chystá NDS na konci marca budúceho roka. Ako sa však Ivanco vyjadril, spoločnosť ráta aj s prípadnými pripomienkami a žiadosťami o dovysvetľovanie, takže úplný 'deadline' na vyhodnotenie tohto prvého z troch tendrov je koncom budúceho roka. Od súťažiacich firiem požaduje NDS zábezpeku vo výške 500.000 eur. "Požadujeme, aby firmy, ktoré sa doň prihlásili, preukázali referenciu z budovania takéhoto systému. Natiahli sme to na posledných 12 rokov," vysvetlil Ivanco.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kritériami verejného obstarávania sú najmä cena za dodanie (váha 60 %) či rýchlosť odozvy. "Keďže systém je naozaj biznis kritický a akýkoľvek výpadok tohto systému spôsobuje výrazné straty finančného typu pre štát," okomentoval Ivanco s tým, že tretím kritériom je technologické, ktoré však má najnižšiu váhu. "Toto kritérium je postavené na tom, že systém NDS je postavený dnes na fakturačnom a bilingovom systéme SAP, a preto firmy, ktoré sa rozhodnú prísť so systémom postaveným na platforme SAP, získajú malú výhodu," poznamenal Ivanco s tým, že aj firmy s inou platformou majú šancu, NDS však bude dbať na to, aby sa elektronické mýto nepredražilo. "Budeme požadovať, aby v tom prípade išli nižšie s cenou," dodal.

NDS vyžaduje tiež aj troch expertov - hlavného manažéra projektu, hlavného architekta projektu a manažéra pre kybernetickú bezpečnosť. Od expertov požaduje trojročné skúsenosti. "Očakávame silnú, tvrdú a transparentnú súťaž medzi firmami, ktoré sú na Slovensku," uzavrel Ivanco.

Slovensko to môže zvládnuť

Ako podotkol dopravný expert z Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák od IT firiem očakáva veľký záujem, zapojiť by sa podľa neho mohlo aj 10 firiem alebo konzorcií. Dodal, že všetky okolité krajiny pri obstarávaní mýtneho systému mali problémy z časového hľadiska a z pohľadu námietok, preto sa nedá vylúčiť, že týmto problémom bude čeliť aj Slovensko. "Ale tak, ako som sledoval celú prípravu, myslím si, že Slovensko to môže zvládnuť," dodal.

Záujemcovia o dodanie elektronického mýtneho systému môžu predkladať ponuky do 120 kalendárnych dní od vyhlásenia verejného obstarávania 1. decembra. Ukončenie 1. etapy obstarávania sa predpokladá do konca roka 2022 a 2. etapa by mala byť ukončená do konca roka 2027.

V januári budúceho roka sa chystá NDS vyhlásiť súťaž na palubné jednotky a zákaznícke služby a v apríli 2021 zase pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na kontrolu výberu mýta.