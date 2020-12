KORONAVÍRUS Drsná kritika politikov: Zložte konečne zbrane! Dáta ukazujú, že je čas na odborníkov

Podľa Ivana Bošňáka masívne a opakované plošné testovanie malo, má a bude mať zmysel v oblastiach silného zamorenia (nad 30/40/50 prípadov za 7 dní na 10 tisích obyvateľov) podľa rýchlosti šírenia v poslednom období. Podľa neho už druhé kolo testovania bolo v okresoch, v ktorých byť nemuselo a naopak, tam, kde by malo byť, nebolo.

"Tvrdiť, že máme len 2 možnosti - atómovú zbraň proti vírusu alebo lockdown celej krajiny je trestuhodné, nezodpovedné a každý, kto na Slovensku (spolu)rozhoduje o jeho osude by si mal pozrieť príbeh Bratislavského kraja (ale aj 20 ešte “zelenších” okresov), ktoré dosiahli presne to, čo je potrebné pri riadení pandémie dosiahnuť," píše Bošňák.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Je čas na odborníkov

Podľa neho sa Slovensku podarilo veľmi dobre a včas zaviesť opatrenia, ktoré pomohli spomaliť šírenie koronavírusu. Problémom však podľa neho je, že my sme otvorili kostoly, kiná či divadlá rovno v ohniskách nákazy a neotvorili sme školy. "Ostatné krajiny to robia opačne a hlavne regionálne," dodáva.

Bošňák tvrdí, že ak boj s pandémiou nebudú viesť odborníci, do Troch Kráľov sa nič nezmení. "Deti nepôjdu do školy, Považie pošle poslov do Trenčína a Trnavy a namiesto bethlehemského svetla roznesú koronu. Politici majú nekonečné množstvo zlých riešení. Time to GO. Dajte nám vianočný darček na Mikuláša. Nezvládate to," odkazuje Bošňák.