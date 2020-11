Manévre na NAKA v Nitre! VIDEO Veľká výpoveď Moniky Jankovskej je tu

NITRA - Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská spravila zásadné rozhodnutie. Po mesiacoch strávených vo väzbe a dvadsaťdňovej hladovke prelomila mlčanie. Oficiálne už podľa našich informácií vypovedala proti exministrovi Petrovi Žigovi, no a dnes od skorého rána nasleduje dvojdňový výsluchový maratón. Monika Jankovská sa podľa informácií Topky.sk rozhodla detailne vypovedať o trestnej činnosti v kauzách BÚRKA aj VÍCHRICA.

Monika Jankovská skončila v putách 11. marca 2020 a dnes, osem mesiacov po zadržaní, nastal dlho očakávaný deň „D“. Bývala štátna tajomníčka absolvuje za múrmi budovy Národnej kriminálnej agentúry v Nitre výpoveď, ktorá predznamenáva zásadný zvrat v najväčšej justičnej kauze v histórii Slovenska, pre ktorú skončilo v putách trinásť sudcov. Topky.sk zistili, že Monika Jankovská začala spolupracovať s políciou a potom, ako vypovedala proti Petrovi Žigovi je pripravená rozkryť všetku trestnú činnosť na súdoch, o ktorej má vedomosť.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Pred vyšetrovateľom NAKA sa podľa našich informácií rozhodla dnes vypovedať o kauzách BÚRKA a VÍCHRICA. Jej výpoveď na NAKA je naplánovaná na dva dni. Motívom spolupráce Jankovskej s políciou je nižší trest a prepustenie na slobodu. Po skončení výpovede do káuz BÚRKA a VÍCHRICA má Jankovská podľa informácií Topky.sk v spolupráci s políciou pokračovať aj pri rozkrývaní inej trestnej činnosti. V tejto súvislosti sa spomínajú mená bývalých ministrov aj oligarchu. Jednu takúto výpoveď, už Jankovská urobila. Pred prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry vypovedala proti exministrovi Petrovi Žigovi. Kto ďalší pre Jankovskej výpoveď skončí v hľadáčiku NAKA ukážu nasledujúce dni, týždeň či mesiace.

Zdroj: Ján Zemiar

Problémy pred prelomením mlčania

Ešte v auguste sme vás totiž informovali o tom, že Monika Jankovská ponúkla skalpy oligarchu aj ministrov. List s týmto avízom napísala šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi so žiadosťou o návštevu vo väznici. Prvé stretnutie, ktoré Zurian plánoval sa však neuskutočnilo. Zatrhla ho prokurátorka Valéria Simonová, ktorá dozoruje kauzu Búrka. Práve v tejto súvislosti je Jankovská od marca 2020 vo väzbe.

Branislav Zurian sa však s bývalou štátnou tajomníčkou nakoniec stretol. Spoločne absolvovali hneď niekoľko rozhovorov. Počas nich Monika Jankovská vyslovila záujem o spoluprácu pri odhaľovaní trestnej činnosti, o ktorých má vedomosť a ponúkla aj vlastné priznanie. To všetko chce vymeniť za nižší trest a prepustenie z väzby na slobodu. Jankovská po stretnutiach so Zurianom, napísala list aj prokurátorke Simonovej. V ňom požiadala o stretnutie so samotnou Simonovou a jej nadriadeným. Simonová tieto úkony naplánovala na koniec októbra.

Keď však nastal deň „D“ nadriadený prokurátorky Simonovej, podľa informácií Topky.sk, rozhodol o tom, že Simonová sa úkonu nezúčastní a stretnutie s Jankovskou absolvuje prokurátor Peter Kysel, ktorý má na starosti aj zločinecké skupiny. Práve Peter Kysel bude s najväčšou pravdepodobnosťou dozorovať veci, ku ktorým sa Monika Jankovská rozhodla vypovedať.

Obvinenia Moniky Jankovskej

Bývalá štátna tajomníčka je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze BÚRKA. Ide o najväčšiu korupčnú kauzu v justícii v histórii Slovenska. Elitní policajti v tejto súvislosti obvinili až trinásť sudcov bratislavských súdov. Len pred pár týždňami prokurátorka Valéria Simonová sprísnila v tejto súvislosti trestnú sadzbu v súvislosti s kauzou zmeniek televízie Markíza, a to na zločin prijímania úplatku a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného formou účastníctva v štádiu pokusu s trestnou sadzbou 10 až 20 rokov.

Jankovská je tiež obvinená z marenia spravodlivosti v súvislosti s kauzou trenčianskeho baru Fatima. Spolu s bývalou sudkyňou vyšetrovateľ obvinil aj Jankovskej svata Petra Vaska, advokátku Annu Žedényiovú a expolicajta NAKA Milana Žáčika. Podľa vyšetrovateľa ovplyvňovali výpoveď Michala Vidu v kauze Fatima.