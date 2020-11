NÚDCH hľadá nového riaditeľa: Do výberového konania sa prihlásili dve osoby

Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave sa do štvrtka (12. 11.) prihlásili dvaja uchádzači. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.