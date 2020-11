Situácia okolo KORONAVÍRUSU je veľmi dobrá: Krajčí žasne! Bez testovania by sme mali tisícky infikovaných

BRATISLAVA - Vývoj situácie s epidémiou je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího veľmi dobrý, a to aj napriek dnešnému vysokému počtu úmrtí. Uviedol to počas tlačovej konferencie v parlamente. Minister tvrdí, že by sme mali okolo štyritisíc pozitívnych, ak by nebolo plošné testovanie.

Krajčí na úvod poďakoval poslancom parlamentu, ktorý v skrátenom legislatívnom konaní podporili vládny návrh zákona, ktorý umožní ministerstvám zazmluvňovať podkytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí budú môcť realizovať plošné testovania obyvateľov a mobilné odberné miesta.

Situácia je veľmi dobrá

"Odberné miesta odporúčame navštevovať všetkým, ktorí cítia akékoľvek príznaky a chcú si overiť, či nemajú koronavírus," uviedol v úvode tlačovky s tým, že to bude zadarmo. Mechanizmus antigénových testov je efektívny a má vysokú senzitivitu. "Viac menej každý, ktoré pozitívny je šíriteľom vírusu a ide dokonca o infekčných ľudí," povedal.

Zdroj: Topky/Maarty

Ministerstvo má k dipozícii povzbudivé dáta, ktoré bude Krajčí prezentovať zajtra. "Vývoj situácie je napriek dnešným čísla, ktoré nie sú síce veľmi priaznivé, je veľmi dobrá," skonštatoval. "Žasol som, pozitívne," povedal. Viac informácií sľúbil v piatok, kedy bude zasadať Pandemická komisia.

V odberovom tíme bude jeden zdravotník

Vďaka testovaniu, opatreniam a obmedzeniam by sa mala situácia zlepšovať. Návrh zákona, ktorí poslanci schválili by mal odľahčiť situáciu zdravotného personálu v zariadeniach. "V odberovom tíme bude musieť byť jeden zdravotník, ktorý bude realizovať toto vyšetrenie. Ostatné úkony budú môcť robiť iní zamestnanci, administratívny pracovníci daného poskytovateľa. Týmpádom ušetríme zdravotníkov tam, kde ich treba," povedal.

V tíme budú môcť byť aj ďalší zdravotníci, ktorí budú chcieť pomôcť. Budú to môcť byť vysokoškolskí, ale aj časť stredoškolských študentov napríklad z odboru zdravotná sestra. Opatrenia by podľa Krajčího nestačili, plošné testovanie bol enormne úspešný projekt, ktorý pomohol. Krajčí vysvetlil, že takáto novela nemohla byť prijatá, pretože nemali k dipozícii konkrétne dáta, ktoré dostali až teraz. Momentálne sa čaká na podpis prezidentky.

Zdroj: topky-Vlado Anjel

"V momente, keď bude zákon podpísaný, ministerstvo už má preddohody so súkromnými poskytovateľmi, potom sa začne zazmluvňovať," uviedol s tým, že už budúci týždeň by mohli odberové miesta fungovať v červených aj zelených okresoch. Konkrétne dáta, krivky a čísla, rovnako ako aj možné opatrenia, bude minister Krajčí komentovať zajtra. "Ak by sa nič nedialo, krivka by bola oveľa horšia. Zajtra to uvidíte, je to prekvapujúci výsledok," dodal.

Počet úmrtí ešte stále stúpa

Momentálne v nemocniciach doznieva vrchol druhej vlny, dôsledkom čoho stúpa počet úmrtí. "Práve preto sme museli prijať opatrenia a preto prišla vláda s projektom plošného testovania, aby sme spomalili ďalší nával pacientov do nemocníc," uviedol s tým, že pomaly klesá počet hospitalizovaných. Úmrtia síce ešte stúpajú, no s tým rezort podľa Krajčího počítal.

Za včerajší deň to bolo 50 ľudí, ktorí zomreli na ťažký zápal pľúc, ďalších deväť ľudí zomrelo na následky ďalších ochorení a okrem toho im bol diagnostikovaný koronavírus. Toto je však stav spred mesiaca, o mesiac bude známa situácia z novembra, vysvetlil Krajčí.