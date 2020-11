KORONAVÍRUS Prvenstvo v počte pozitívne testovaných nás neteší, hovorí primátor Čadce

Na snímke ľudia počas testovania na odbernom mieste na kúpalisku v Čadci

ČADCA - Prvenstvo v počte pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus v prvom kole celoplošného testovania primátora Čadce Milana Guru neteší. Súvisí to podľa neho s tým, že Čadca je prihraničné mesto a Kysučania pendlujú za prácou do susedných štátov, kde je epidemiologická situácia aktuálne veľmi vážna. Povedal to v sobotu počas návštevy odberného miesta na čadčianskom kúpalisku.