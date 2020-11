Seniori nad 65 rokov na test ísť nemusia: Pozor, jedna z výnimiek má háčik! Chýba im informovanosť

Premiér aj jednotlivé ministerstvá ešte pred prvým kolom plošného testovania odporučili niektorým skupinám obyvateľov, aby sa testovania nezúčastnili. Jednou z nich sú aj ľudia starší ako 65 rokov. Pokiaľ vedeli, že nebudú z domu vychádzať a certifikát nepotrebovali, testovať sa nemuseli. Vzťahuje sa na nich síce zákaz vychádzania, avšak oproti pôvodnému plánu prísnej karantény dostali výnimky. Môžu ísť do najbližších potravín, vyvenčiť psa prípadne môžu ísť do zdravotníckeho zariadenie za účelom neodkladného vyšetrenia.

Viacerých nepustili bez certifikátu do nemocnice

Mnohí, medzi nimi aj mama pána Andreja, považovali za výnimku aj rehabilitačné cvičenie. „Boli sme prekvapení,“ napísal nám Andrej, ktorý išiel tento týždeň v utorok na pravidelnú rehabilitáciu so svojou mamou. On certifikát mal, ona na odporúčanie nie. „Ďaleko sme sa nedostali. Pri vstupe do zariadenia nás nepustili ďalej. Vraj mama potrebovala negatívny certifikát, nerozumel som tomu. Mysleli sme si, že to patrí do výnimiek,“ uviedol.

Zdroj: Getty Images

Andrej však s mamou nebol sám, kto sa dnu nedostal. Nepustili ani pani, ktorá si išla vyzdvihnúť zdravotnícke pomôcky a ani pána, ktorý šiel navštíviť lekára. Všetci sa museli otočiť a vrátiť sa domov. „Mama predtým chodila na rehabilitáciu s chrbtom pravidelne každý týždeň a nebol s tým problém,“ konštatuje Andrej. Išlo o Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku.

Dôležitá je telefonická konzultácia

Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej by mal lekár pacienta vypočuť, poskytnúť telefonickú konzultáciu a na základe toho definovať, či ide o odkladnú, alebo neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Neodkladnú zdravotnú starostlivosť je lekár povinný pacientovi poskytnúť. Súčasne platí výnimka aj na preventívne prehliadky,“ uviedla pre Topky hovorkyňa. Oslovili sme aj špecializovanú nemocnicu. Tá sa podľa slov vedúcej oddelenia pre starostlivosť o zákazníka Lenky Baloghovej riadi vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Neodkladné lekárske vyšetrenie alebo preventívna prehliadka sú definované v zákone o zdravotnej starostlivosti



„Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa v čase pandémie COVID-19 riadi štandardnými postupmi a metodickými usmerneniami hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR pre jednotlivé lekárske odbornosti. V zmysle všetkých týchto odporúčaní je potrebné, aby pacient svojho lekára, resp. zariadenie, kontaktoval najprv telefonicky. Lekár na základe triediacich otázok posúdi, či je nevyhnutné, aby pacient prišiel osobne,“ dodáva Eliášová.

Rehabilitačné procedúry nepatria k výnimke

Podľa tejto vyhlášky ÚVZ SR v bode n) platí, že by mal byť osobám povolený vstup do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky. To isté platí pre osoby nad 65 rokov, ktoré sa nezúčastnili testovania na odporúčanie vlády, aj v rámci výnimky zo zákazu vychádzania. „V prípade, že sa rozhodnú testovanie NEABSOLVOVAŤ, platí pre nich zákaz vychádzania, avšak okrem iného majú umožnené ísť do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátanie sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta späť,“ uvádza sa na stránke somzodpovedny.sk, na ktorej informuje o aktuálnych opatreniach v rámci plošného testovania a zákazu vychádzania ministerstvo obrany.

„V predmetnom prípade Vami uvádzaná výnimka podľa § 1 ods. 2 písm. n) vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa neplatí, keďže v danom prípade nešlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ani o preventívnu prehliadku,“ uviedla pre Topky Baloghová. „Absolvovanie rehabilitačných procedúr nespadá pod výnimky z obmedzenia slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania podľa uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020,“ dodala.

Predtým problém nebol

Vyhláška je platná od konca októbra. Zákaz vychádzania platí na Slovensku od soboty 24. októbra. Mama pána Andreja však ten týždeň na rehabilitácii bola. „Vtedy sme so vstupom nemali problém a moja mama absolvovala potrebnú rehabilitáciu aj počas zákazu vychádzania. Brali sme to ako výnimku a nepovažovali to za problém, keďže s tým nemala problém ani nemocnica,“ povedal nám Andrej. Je pravdou, že v zákone o zdravotnej starostlivosti sa nepíše, že rehabilitácie patria k neodkladnému lekárskemu vyšetreniu alebo prevencii či preventívnej prehliadke.

Zdroj: TASR – Kristína Mayerová

Andrejova mama však rehabilitácie potrebuje, keďže absolvovala operáciu a má problém s chrbticou a doteraz s rehabilitáciami napriek zákazu vychádzania problém nebol. „Seniorom v prípade, že neboli na celoplošnom testovaní odporúčame, aby v najbližších dňoch zostali z preventívnych dôvodov v domácej izolácii a vychádzali len v nevyhnutných prípadoch z dôvody ochrany svojho zdravia,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Chýba informovanosť

Napriek tomu, že sa špecializovaná nemocnica riadi pokynmi a ministerstvo ako aj ostatné príslušné orgány chcú dbať na zdravie ohrozených skupín, chýba informovanosť. Do redakcie nám prišlo množstvo tipov od ľudí, ktorí mali podobné problémy. Bežný človek zrejme pod lekárskou starostlivosťou rozumie takmer všetky úkony, preto môže zostať nemilo prekvapený. Prečo príslušné orgány neinformovali, že ľudia nad 65 rokov budú na niektoré lekárske úkony potrebovať certifikát, na to sme sa odpovede nedočkali.

Zdroj: MINZ

Faktom ostáva, že nikto z kompetentných neinformoval starších ľudí, že test predsa len budú potrebovať, ak nejde o urgentné vyšetrenie. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť si podľa reakcií ľudí vysvetľuje každý po svojom. Ministerstvá však vyzývajú ľudí nad 65 rokov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou v krajine, aby sa testovania nezúčastnili, ak to nie je nutné.

Na Slovensku má koronavírus takmer 2 500 ľudí nad 65 rokov. „Toto je údaj, z ktorého sme smutní,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ide najmä o ľudí z Prešovského, Košického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Infektológ Pavol Jarčuška tiež vyzval seniorov, aby si odložili neurgentné návštevy lekárov. „Chcel by som poprosiť všetkých seniorov nad 65 rokov, aby zvážili, či sa tá zdravotná starostlivosť nedá posunúť,“ povedal s tým, že epidemiologická situácia stále nie je dobrá.

Tento víkend prebieha druhé kolo plošného testovania, no len v okresoch, ktoré mali percentuálny podiel pozitívne testovaných v prvom kole vyšší ako 0,7. Kto nemá certifikát a potrebuje ho, môže tak spraviť v niektorom zo 45-ich okresov. Minister obrany Jaroslav Naď však vyzval ľudí, aby zbytočne necestovali. Zákaz vychádzania potrvá ešte týždeň.