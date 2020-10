VIDEO Bratislavčania sa dočkali, električky do Dúbravky po mesiacoch jazdia: Chyby ešte nevychytali

BRATISLAVA - Obyvatelia bratislavských mestských častí Karlova Ves a Dúbravka sa po dlhých mesiacoch konečne dočkali. Od pondelka 26. októbra začali po zrekonštruovanej trati opäť jazdiť električky. Vytúžená správa vyvolala množstvo pozitívnych reakcií, no pribúdajú aj tie negatívne. A nie je ich málo. Mesto však avizuje, že do polovice novembra ešte budú "dolaďovať" vady a nedorobky.

S prvou etapou modernizácie Dúbravsko - Karloveskej radiály sa začalo ešte v júni 2019. Pôvodne mala byť rekonštrukcia hotová do konca septembra tohto roka, no nestalo sa tak. Termín sa posúval na 26. októbra. Ešte v lete ľudia pri pohľade na rozkopané miesta na chodníkoch, ceste či dokonca na samotnej električkovej trati, krútili hlavami. Dodržať termín bude nemožné, hovorili. No podarilo sa.

Od pondelka už električky znova jazdia. Tí, ktorí v kolónach po ceste do práce či do školy strávili denne desiatky minút, si teda vydýchli. No zdá sa, že vychytať všetky "muchy" sa ešte nepodarilo. Aspoň podľa postrehov verejnosti.

Vady a nedorobky

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu momentálne spoje MHD nie sú preplnené tak, ako býva zvykom. Mnohí ľudia pracujú z domu, deti do škôl necestujú. Nápor áut na cestách je tiež menší. Aká bude situácia v "naozajstnej" rannej špičke, sa teda dozvieme až neskôr. Prípadne ju v oveľa "menšom" uvidíme zajtra, keďže v pondelok začali električky jazdiť až po 12. hodine.

Dopravný podnik sa na sociálnej sieti pochválil aj videom. "Pozrite si, ako vyzerá jazda električkou od Chatam Sófer cez Karlovu Ves až na konečnú Pri Kríži v Dúbravke," opísali po 13-tej. No na konečnej zastávke v mestskej časti Dúbravka cestujúci v tom čase čakali márne. "Nie je to trochu provokácia, keď ešte ani nedošla prvá električka do Dúbravky?" okomentoval zábery presne v tej chvíli Kubo.

Dopravný podnik napokon o spustení ostrej prevádzy do Karlovej Vsi a Dúbravky informoval až pár minút pred pol treťou popoludní.

Okrem radosti aj kritika

Verejnosti sa miestami nepozdáva príliš veľa betónu, zmeny v zaužívaných linkách, ktoré nastali, nedokončené drobnosti v okolí električkovej trate... Ako však vo svojom stanovisku avizovalo mesto, po spustení električky budú ešte do polovice novembra, v závislosti od toho, ako to umožnia protiepidemiologické opatrenia, prebiehať opravy prípadných vád a nedorobkov, ktoré však už neobmedzia prevádzku električky.

Čo je ešte na pláne?

v rámci dokončovacích prác budú prebiehať práce na cestných obrubníkoch a chodníkoch

na zastávkach budú vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené)

začiatkom novembra počas víkendu je na pláne asfaltovanie križovatky Molecova v smere do mesta (električkovej dopravy sa to ale nijak nedotkne)

dokončovať sa budú vegetačné úpravy popri trati, čo podľa mesta tiež neobmedzí premávku

na pláne je aj dopĺňanie trvalých dopravných značení

zatiaľ nebudú fungovať informačné tabule

prvý novembrový týždeň budú vykonávať dokončovanie chodníka v okolí Chatam Sofer

dopravné obmedzenia sa dotknú automobilovej a sčasti trolejbusovej dopravy pri asfaltovaní križovatky Molecovej druhý novembrový víkend

nadchody na Botanickej a Kútiky so schodmi sú funkčné, výťahy však zatiaľ nefungujú. Od zhotoviteľa podľa mesta chýba dokumentácia, ktorá by umožnila výťahy sprevádzkovať

na Botanickej aj na Kútiky sú zabezpečené bezbariérové priechody cez trať

lávka Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná, dorába sa na nej zábradlie. Rampa lávky bola v oveľa horšom technickom stave, ako uvažoval projekt, preto je nutný výrazne väčší rozsah rekonštrukcie, aký mesto predpokladalo

Aké zmeny v doprave hlási po spustení Dúbravsko-karloveskej radiály Dopravný podnik Bratislava? Podrobnosti nájdete tu.

Miliónová rekonštrukcia

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizovalo ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí.

Leto 2020: Mnohé miesta boli rozkopané, ľudia neverili, že do októbra práce dokončia. Zdroj: topky/nin

Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia pribudli bezbariérové zastávky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov Molecova a Damborského. Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách.