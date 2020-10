FOTO Šéfka rezortu spravodlivosti je po operácii: Bude to dobré! My to zvládneme

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková už je po operácii. Pred pár týždňami na sociálnej sieti informovala, že má problémy s kolenom, ktoré odkladala dlhšiu dobu. No už sa to nedalo, musela si pomáhať barlami. Našťastie sa zdá, že už je všetko v poriadku.

Ministerka spravodlivosti informovala o úspešnej operácii na sociálnej sieti Facebook. "Som po operácii a bude to dobré, ja to zvládnem. My všetci to zvládneme," napísala k fotke zoperovaného kolena.

Zdroj: Facebook/Mária Kolíková

Všetko sa začalo pokazenou nedeľou

Problémy s kolenom sa začali koncom septembra, napriek tomu sa ešte rozhodla predložiť reformný zákon v oblasti justície. Potom si musela vziať voľno. Do práce sa však plánuje vrátiť hneď, ako to bude po operácii možné. Pri predstavovaní rozsiahlej reformy už prišla s barlami. Všetko sa začalo pokazenou nedeľou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Bola naozaj pekná nedeľa ja som sa zrazu nedokázala postaviť. Dôvodom je meniskus, s ktorým niečo je. Neviem síce, čo presne, ale viem, že to veľmi bolí. Bolesť sa nedá zastaviť a lekár mi oznámil, že je nutné to riešiť operáciou," povedala Kolíková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Problém z minulosti neriešila

Kolíková priznáva, že v minulosti už utrpela zranenie. "Je pravdou, že už skoro 20 rokov trpím po úraze na lyžiach roztrhnutým skríženým väzom. A ani meniskus už nejakú dobu nefungoval tak, ako by mal. Je dosť pravdepodobné, že môj aktuálny stav súvisí práve s tým, že som to v minulosti poriadne neriešila, čo sa mi zjavne teraz vypomstilo," uznala šéfka rezortu spravodlivosti. Ministerka už pred troma týždňami povedala, že do práce sa chce vrátiť čím skôr po operácii. Hneď ako to bude možné.