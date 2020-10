Plošné testovanie sa blíži! Obce a mestá sú zúfalé: Dva dni predtým nemáme takmer žiadne informácie

Premiér Igor Matovič však dnes po vláde uviedol, že plošné testovanie možno ani nebude. V utorok sme v počte nakazených opäť prekonali rekord. Očakáva sa, že v najbližších dňoch presiahneme hranicu 3 000 nakazených denne. Vládni predstavitelia teda uviedli, že lockdown je opäž v hre a v takom prípade by sa plošné testovanie zrušilo. Mestá a obce sú však zatiaľ v štádiu prípavy a nie všetci sú s procesom spokojní.

Pilotné testovanie

Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180-tisíc osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

Stále nemáme základné informácie, upozornil dolnokubínsky primátor

Vedeniu mesta Dolný Kubín stále chýba množstvo potrebných informácií k pilotnej fáze celoplošného testovania obyvateľstva na nový koronavírus. Podľa primátora Jána Prílepka dva dni pred začiatkom testovania stále nepoznajú odpovede na niektoré základné organizačné a bezpečnostné otázky. Hovorí, že mnohé informácie sa dozvedajú len z médií.

"Všetky otázky typu, kto zabezpečí dobrovoľníkov, ako dobrovoľníci budú chránení, či môžu nakladať s osobnými údajmi, ktoré vygenerujeme v rámci evidencie obyvateľstva, či ich bude dostatok, a mnohé ďalšie otázky, stále nie sú zodpovedané. Nevieme, ako bude zabezpečená priebežná hygiena. Na oficiálnej stránke ministerstva obrany sa síce nachádzajú všetky informácie o plošnom testovaní, ktoré sa začína 30. októbra, avšak chýbajú jasné informácie, usmernenia a odpovede na otázky samospráv, ale aj našich obyvateľov o pilotnom testovaní, ktoré nás čaká už o dva dni," povedal Prílepok.

Ako máme zabezpečiť, aby ľudia nechodili v húfoch?

Podľa primátora sa zatiaľ ako organizátor testovania javí ministerstvo obrany, ktoré ich kontaktovalo prostredníctvom zástupcov ozbrojených síl a požiadalo o súčinnosť. Zdôraznil, že v tejto chvíli radnica pracuje na tom, aby dokázala byť maximálne súčinná. "Nevyhnutne však potrebujeme, aby nám boli zodpovedané všetky otázky. Ešte stále definitívne nevieme, či odberné miesta, ktoré armáda kontrolovala, budú aj schválené hygienikmi. Zároveň nevieme, ako chceme zabezpečiť, aby obyvatelia prišli na testovanie rovnomerne počas všetkých troch dní. Aby sme neriešili to, že niekto bude čakať na testovanie dlhé hodiny," skonštatoval.

Testovacie miesta v Dolnom Kubíne nebudú rovnaké ako volebné miestnosti – tak ako sa pôvodne plánovalo. Nie všetky totiž spĺňali požiadavky štátu na testovacie miesto. Primárne radnica ponúkla priestory v budovách mesta. Do úvahy tiež prichádzajú športoviská a telocvične, ktoré sú dlhodobo mimo prevádzky, prípadne školy, ktoré budú po testovaní do riadnej dezinfekcie uzavreté.

"Žiadna materská škola, aj keď v nej bývajú volebné miestnosti, nebude miestom testovania. Hlavným dôvodom sú kapacitné obmedzenia v budovách, ktoré úplne nespĺňali zvýšené nároky štátu, a zároveň sme sa chceli vyhnúť niekoľkodňovému uzavretiu škôlok," doplnil primátor s tým, že napriek mnohým nezodpovedaným otázkam zo strany zástupcov štátu radnica vyzdvihuje profesionalitu a prístup zástupcov ozbrojených síl pridelených pre mesto.

Oravský starosta nevie, čo skôr

Dva dni pred spustením pilotnej fázy testovania obyvateľstva na nový koronavírus majú oravské samosprávy len málo informácií, hovorí poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a starosta Malatinej Zdenko Kubáň. Podotkol, že mu doposiaľ nikto oficiálnou cestou neoznámil termíny testovania, všetko sa dozvedá len prostredníctvom médií. Kritizuje aj niektoré usmernenia, ktoré ako hlava obce nevie zabezpečiť.

"Mnoho otázok stále nemám zodpovedaných, napríklad ako budú chránení moji zamestnanci, ak ich donútim byť na odbernom mieste. Dobrovoľníkov zatiaľ nemám, a to máme v obci aj spoločenstvá, no ľudia skrátka nechcú riskovať," uviedol Kubáň. Starosta poukázal aj na to, že doposiaľ do obce neprišli hygienici, aby skontrolovali odberné miesta. Nevie, či bez ich dovolenia môže odberné miesto zriadiť.

Neexistuje jednotný manuál

"Podľa usmernenia chcú dve miestnosti s rozmermi približne 25 štvorcových metrov (čakáreň) a 15 štvorcových metrov (miestnosť na odbery). No minister obrany Jaroslav Naď ráno v rádiu hovoril už o troch miestnostiach - tá tretia má byť na čakanie na výsledky. Tiež hovoril o tom, aby ľudia išli v jednosmerke, čo považujem za úsmevné. Jednosmerka sa v kultúrnych domoch zabezpečiť nedá. A ak chcú ešte aj toaletu pre ľudí, je to absolútne nemožné," skritizoval starosta.

Zdôraznil, že ak má minister obrany testovanie naozaj premyslené, ako to tvrdí, treba s tým mestá a obce oboznámiť oficiálnou cestou. "A nie, aby to starostovia museli ráno počúvať z rádia zo záznamu. Je smutné, že doposiaľ neexistuje jednotný manuál, ktorým by sa samosprávy a obyvatelia mohli riadiť," dodal Kubáň.

Námestovo sa napriek minimu času snaží pripraviť čo najlepšie

Pilotnú fázu testovania obyvateľstva na COVID-19 sa v Námestove snažia zabezpečiť čo najlepšie, povedal prednosta tamojšieho mestského úradu Dušan Jendrašík. "Je naozaj veľmi komplikované organizovať a zabezpečovať niečo tak zložité, ako je celoplošné testovanie za minimálny čas a s minimom informácií," zhodnotil prednosta. Bezpečnosť dobrovoľníkov a pomocníkov sa budú snažiť zabezpečiť vo vlastnej réžii, keďže zatiaľ nevedia, či bude zabezpečená zo strany štátu. "Ľudí zatiaľ dosť nemáme, uvidíme, ako sa situácia vyvinie a koľko ich budeme vedieť zabezpečiť," doplnil Jendrašík.

Primátor Námestova Milan Hubík v stredu na sociálnej sieti vyzval obyvateľov, aby sa zapojili do organizovania celoplošného testovania. "Hľadáme odhodlaných dobrovoľníkov na zabezpečenie administratívnych a organizačných úloh pri celoplošnom testovaní. Požiadavka je vek nad 18 rokov. Veríme, že sa zapojíte do dobrovoľníctva a tak spoločne zvládneme plošné testovanie v našom meste," napísal primátor. Podľa prednostu mestského úradu zatiaľ nemajú vyčíslené, koľko peňazí ich celá akcia bude stáť. Pre krátkosť času na prípravu to nestíhajú vyhodnocovať. S určitosťou to však podľa neho nebude zanedbateľná čiastka.

Zabezpečenie ochranných pomôcok nás nemilo prekvapilo

Zabezpečenie ochranných pomôcok vo vlastnej réžii v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19 obec Zborov v Bardejovskom okrese nemilo prekvapilo. Rovnako nevedia, kto bude zabezpečovať dezinfekciu odberných miest. Ako povedal starosta Ján Šurkala, v utorok (20. 10.) ich navštívili príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR.

"Čo sa týka ochranných pomôcok, dali nám stanovisko, ktoré nás dosť nemilo prekvapilo, že každá zo zúčastnených zložiek, ktorá bude na testovaní súčinná - armáda, zdravotníci a samospráva, má pre svojich ľudí zabezpečiť ochranné pomôcky sama. Tak nám bolo povedané, a preto sme aj reagovali, že hneď som išiel do Bardejova nakúpiť nejaké veci, kým to nekúpia iní kolegovia, starostovia. Čiže trochu toto ma vyslovene že zaskočilo a vytočilo, že štát, ktorý by mal mať tieto veci na sklade nachystané prioritne pre zdravotníkov, respektíve pre takéto akcie, tak buď to nemá alebo nejakou zhodou okolností to akosi nefunguje," povedal Šurkala.

V obci žije 3500 obyvateľov, z ktorých by malo byť testovaných takmer 3000. Ako ďalej povedal Šurkala, príslušníci OS SR ich informovali, že testovanie by sa malo uskutočniť vo vnútri a každé odberné miesto by malo mať tri vetrateľné miestnosti. "My sme ale po diskusii a debate s regionálnym hygienikom dospeli k záveru, že ak to je iba čo i len trochu možné, že to počasie umožní, tak všetko robiť vonku. Čiže aj priestor na čakanie, aj na čakanie po samotnom odbere, stanovište, aby bolo vonku, lebo tým pádom sa zredukuje dosť výrazne riziko prenosu," vysvetlil Šurkala.

Na otázku, kto zabezpečí dezinfekciu priestorov, odpovedal, že má informácie len z médií. "Zachytil som, že ministerstvo obrany povedalo, že vojaci by to mali robiť. Keď budú, budú, keď nebudú, máme pripravené riešenie. Dezinfikujeme verejné priestranstvá už od začiatku koronakrízy, takže nejak by sme to robili aj teraz v takej réžii, ktorá bola," dodal starosta.

O testovaní nemáme takmer žiadne informácie

Okrem jedného e-mailu od zástupcu Ozbrojených síl (OS) SR nemá samospráva mesta Revúca žiadne relevantné informácie o nadchádzajúcom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19. TASR to povedal primátor Július Buchta. "V utorok (20. 10.) som dostal e-mail od majora z chemického práporu rožňavských kasární s tým, že budúci týždeň 26. až 28. októbra prídu aj s hygienou na kontrolu a odsúhlasenie miestností, či vyhovujú, alebo nevyhovujú," ozrejmil primátor.

Dodal, že samospráva však zatiaľ od spomínaného zástupcu OS SR nemá ani presný termín, kedy na kontrolu prídu. "Tri dni sú v takomto prípade dosť rozsiahle časové obdobie. On sám navyše nevedel ani povedať, čo potrebuje od nás. My ako samospráva v podstate v tejto súvislosti zatiaľ nevieme nič, ani ako urobiť evidenciu," konštatoval Buchta.

Ako pokračoval, samospráve pri testovaní ponúkla spoluprácu riaditeľka revúckej nemocnice aj generálny riaditeľ Slovenských magnezitových závodov (SMZ) Jelšava, ktoré sú so zhruba 900 pracovníkmi najväčším zamestnávateľom v regióne. "Spomenul, že testovanie by mohli urobiť priamo u nich v závode. Majú na to v podstate lepšie podmienky ako my, samospráva. Zaujímalo ho však, či im preplatia náklady a ja mu neviem odpovedať," zdôraznil primátor. Mesto podľa neho teda zatiaľ aspoň vybralo na testovanie 11 volebných miestností, ktoré bude budúci týždeň schvaľovať hygiena i armáda. "Uvítal by som, keby sa to dalo zladiť s tou ponukou zo SMZ. Je tam zamestnaných 900 ľudí a zastrešilo by to aj okolie, takže by to bol celkom dobrý záber," avizoval.

Nitra sa pripravuje na testovanie, chýbajú však informácie

Nitrianska radnica sa pripravuje na plošné testovanie obyvateľov, stále však má veľa nezodpovedaných otázok týkajúcich sa organizačného zabezpečenia testovania. Podľa hovorcu mestského úradu Tomáša Holúbka urobí samospráva všetko pre to, aby zabezpečila všetky požiadavky súvisiace s plošným testovaním. "Mesto ako člen Únie miest Slovenska koordinuje svoj postup s úniou. Spoločne máme niekoľko otázok na predstaviteľov štátu, na ktoré očakávame jasné a jednoznačné odpovede," povedal Holúbek.

"Za deväť dní máme v Nitre zabezpečiť testovanie obyvateľov. Stále je však veľa dôležitých informácií, ktoré nám chýbajú. Pre úspešný priebeh testovania zástupcovia samospráv v rámci únie miest spracovali niekoľko desiatok spoločných otázok. Odpovede stále nemáme. Čas sa kráti. Bol by som veľmi nerád, keby sa prípadný neúspech zvalil potom na samosprávy," poznamenal viceprimátor Nitry Daniel Balko.

Petržalka potrebuje zhruba 200 dobrovoľníkov

Petržalka, ktorá je počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť, bude na pripravované celoplošné testovanie ľudí na COVID-19 potrebovať zhruba 200 dobrovoľníkov. Petržalská samospráva upozorňuje, že nemá potrebné personálne kapacity, a preto uvíta pomoc dobrovoľníkov a administratívnych síl. Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní. "Mestská časť má povinnosť zabezpečiť vhodné odberné miesta, ktoré by mali byť identické k počtu volebných okrskov. V našom prípade je to 96 volebných okrskov," spresnila mestská časť Petržalka na sociálnej sieti.

Samospráva vyzýva ľudí, ktorí chcú pri testovaní pomôcť ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý je na webe mestskej časti, či prostredníctvom mailu testovanie@petrzalka.sk. "Jedinou podmienkou dobrovoľnej pomoci je vek od 18 do 50 rokov," podotkla mestská časť. Dobrovoľníkov i administratívne sily hľadajú aj ostatné bratislavské mestské časti a aj ďalšie mestá a obce v Bratislavskom kraji. Samosprávy sa sťažujú na nedostatok informácií a množstvo nezodpovedaných otázok zo strany štátu k organizácii celoplošného testovania. "Napriek tomu, že zatiaľ nie je dostatok jasných informácií, mesto bude na realizáciu testovania potrebovať dobrovoľníkov na pomocné práce. Prosíme preto tých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa prihlásili," vyzýva na sociálnej sieti aj mesto Senec.

Banská Štiavnica už vybrala odberové miesta, hľadať bude aj dobrovoľníkov

Samospráva Banskej Štiavnice už má vytypované miesta, kde by sa malo uskutočniť plošné testovanie obyvateľstva. Pomoc pri organizácii chce mesto hľadať aj u dobrovoľníkov, pre TASR to potvrdila primátorka Nadežda Babiaková. "Po konzultácii s predstaviteľom Ozbrojených síl SR sme vybrali miesta vhodné na odoberanie vzoriek. Niektoré z nich nie sú totožné s volebnými miestnosťami, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí, pretože nespĺňali hygienické požiadavky," informovala Babiaková.

Dodáva, že vo štvrtok (22. 10.) lokality skontroluje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak budú priestory vyhovujúce, mesto začne s ich prípravou. O konkrétnych odberových miestach chce samospráva informovať občanov v piatok (23. 10.). "Pripravený je aj jeden mobilný odberový tím," potvrdila Babiaková s tým, že ponúknuť ho chce aj obyvateľom vzdialenejších miestnych častí Šobov a Banky, ktorí by tak nemuseli navštíviť odberové miesta v meste.

Primátorka Banskej Štiavnice tvrdí, že mesto má k dispozícii niekoľko zamestnancov, ktorí sa na celonárodnom testovaní zúčastnia ako administratívni pracovníci. Ďalších chce výzvou na webovej stránke mesta nájsť z radov dobrovoľníkov. Samospráva nevylučuje, že o pomoc v rámci ľudských kapacít požiada aj okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V Bystrici sa počíta so 60 odberovými miestami po celom meste

Mesto Banská Bystrica počíta v súvislosti s chystaným celoplošným testovaním na nový koronavírus zhruba so 60 odberovými miestami. Majú byť rovnomerne rozdelené po celom meste, respektíve sídliskách a obyvatelia si sami vyberú, kam pôjdu na testovanie. V stredu to uviedol prvý viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík s tým, že ich adresy zverejnia v dostatočnom predstihu. Podľa neho samosprávam bez ohľadu na to, aké doteraz majú informácie a nakoľko sú zmätočné, nezostáva nič iné, iba to zvládnuť.

"Našou povinnosťou je zabezpečiť dostatok odberových miest. Nie všetky objekty, ktoré využívame pre voľby, sú vhodné na plošné testovanie, a preto hľadáme aj alternatívne riešenia. Ďalšou našou povinnosťou je zabezpečiť dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri testovaní. V prípade Banskej Bystrice sa uvažuje o nejakých 110 ľuďoch. Na toto sa snažíme využiť študentov strednej zdravotníckej školy a zdravotníckej univerzity. Oslovili sme ich na spoluprácu a budeme čerpať tiež z databázy dobrovoľníkov, ktorých máme ešte z prvej vlny pandémie," konštatoval Gajdošík.

Ako dodal, v súčasnosti mesto úzko kooperuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom, pod ktorý spadajú stredné školy, v súčasnosti zavreté, keďže beží dištančné štúdium. Ak by odberové miesta boli v ich objektoch, neobmedzilo by to aktuálnu výučbu na základných školách (ZŠ), ktorých priestory sa bežne využívajú ako volebné miestnosti. "V prípade, že v nich budú odberové miesta, skôr kým sa deti zo ZŠ vrátia do školských lavíc, všetky priestory budú po testovaní dôkladne vydezinfikované," zdôraznil viceprimátor.

Tvrdošín je na testovanie už viac-menej pripravený, vraví primátor

Mesto Tvrdošín je na pilotnú fázu testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 v rámci možností už pripravené. V stredu to povedal primátor mesta Ivan Šaško. Doplnil, že v meste nachystali sedem testovacích miestností, dobrovoľníkov majú dostatok a čaká ich viac-menej len dolaďovanie detailov.

„Priestory sme pripravili tak, aby sa jednými dverami vchádzalo, druhými vychádzalo. Regionálny úrad verejného zdravotníctva by vybrané miestnosti mal akceptovať, vyberali sme ich tak, aby sme splnili všetky predpoklady. Miestnosti budú mimo našich škôl, dali sme ich do športovej haly, do mestského hotela či na plaváreň. Oproti voľbám sme vybrali iné priestory, ktoré sú v aktuálnych podmienkach vhodnejšie,“ priblížil tvrdošínsky primátor.

Dobrovoľníkov už podľa Šaška majú vybratých, väčšinou ide o zamestnancov mesta, technických služieb a kultúrneho strediska. V najbližších hodinách budú pracovať na dolaďovaní posledných detailov a finálnej príprave testovacích miestností.

Hriňová môže počítať s pomocou dobrovoľníkov, tvrdí primátor

V súčasnosti sa ukazuje, že počas celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 môžeme počítať s dostatočnou podporou zamestnancov mesta i členov dobrovoľného hasičského zboru. V stredu to uviedol primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník. „Hlásia sa nám aj dobrovoľníci z radov obyvateľov,“ dodal.

Podľa neho si samospráva vybrala tri odberné miesta. Mohli by to byť mestské kultúrne stredisko, telocvičňa školy na Školskej ulici a vestibul hlavnej budovy Základnej školy s materskou školou Krivec. Miesta však ešte musí schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.

Dobrovoľníkov, ktorí budú napríklad pomáhať s vypĺňaním formulárov, dokáže mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu. „Pevne veríme, že po ukončení testovania budú obciam a mestám refundované mzdové náklady za všetkých administratívnych pracovníkov a pomocného personálu za šesť odberových dní,“ ukončil Horník.

Prvé kolo celoplošného testovania vláda naplánovala na posledné dva októbrové a prvý novembrový deň. Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

V Žiari nad Hronom zasadal krízový štáb, operácia môže stáť 30.000 eur

V súvislosti s plošným testovaním obyvateľstva zasadal v stredu v Žiari nad Hronom krízový štáb mesta. Samospráva začína s prípravami na spoluprácu pri operácii Spoločná zodpovednosť, už v úvode sa však stretla s niekoľkými problémami. Detaily priblížil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Na zasadnutí krízového štábu nechýbali zástupcovia štátnej správy, regionálneho úradu verejného zdravotníctva či veliteľ operácie v regióne zo strany Ozbrojených síl SR. „Stále nemáme toľko informácií, koľko by sme potrebovali. V tomto čase nemáme dobrý pocit z prípravy takej rozsiahlej akcie,“ komentoval Baláž s tým, že hlavným dôvodom je nedostatok času. Kým voľby samospráva pripravuje týždne, do začiatku plošného testovania ostáva niekoľko dní.

Prvým krokom mesta bolo vytypovanie lokalít, kde by sa testovanie mohlo uskutočniť. „Počas volieb máme 15 volebných miestností, asi polovica z nich však podmienkam na testovanie nevyhovuje, keďže ide o budovy základných a materských škôl,“ vysvetlil Baláž. Podľa prepočtov by na operáciu malo stačiť osem odberných miest, testovať sa tak bude zrejme vo verejných inštitúciách, akými sú napríklad mestské kultúrne centrum či kultúrny dom.

Veľký problém vidí Baláž v ľudských kapacitách, samospráva má totiž zabezpečiť celú administratívu operácie. „Budeme potrebovať asi 40 ľudí, čo z vlastných zamestnancov nemôžeme pokryť,“ povedal Baláž s tým, že mesto sa o pomoc pokúsi požiadať dobrovoľníkov. V neposlednom rade samospráva rieši otázku financovania operácie, podľa prvotných odhadov môže mesto stáť až 30.000 eur.

Okrem miezd pre pracovníkov bude na každé odberné miesto potrebné dodať aj technické vybavenie. Nie všetko môže mesto poskytnúť z vlastných zdrojov, časť bude preto musieť na tieto účely zakúpiť. Podľa Baláža stále nie je jasné, ako bude operácia financovaná a či bude personálne aj technické náklady musieť pokryť samotná samospráva.

Samosprávam vo Zvolenskom okrese chýbajú oficiálne informácie

Niektoré samosprávy vo Zvolenskom okrese zatiaľ nemajú o celoplošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 žiadne oficiálne informácie. „Zatiaľ nás nekontaktovali ani z Ministerstva obrany SR, poznatky čerpáme len z medializovaných informácií,“ uviedol v stredu starosta obce Očová Ján Senko. Ako dodal, pre nedostatok informácií nepozná bližšie požiadavky štátu na samosprávu z finančnej, personálnej či administratívnej oblasti.

Rovnako je na tom aj primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová. „Všetko vieme len z tlačoviek. Aj napriek tomu však hľadáme dobrovoľníkov, sumarizujeme potrebné výdavky na požadované technické vybavenie a čakáme na ďalšie informácie,“ zhrnula. „Keďže na takéto niečo nemáme v rozpočte vyčlenené výdavky, potrebujeme vedieť, v akej výške a kedy to bude štát refundovať,“ doplnila s tým, že samospráva má veľa otázok, na ktoré nemá odpoveď.

Odpovedať na otázky o celoplošnom testovaní ľudí na nový koronavírus nevedela ani starostka obce Zvolenská Slatina Mária Klimentová. „Okrem informácií v médiách, ktoré nie sú presné ani určité, zatiaľ nemáme žiadne konkrétne informácie, čo bude potrebné zo strany obce v súvislosti s celoplošným testovaním zabezpečiť,“ ukončila.

Kto zaplatí dobrovoľníkov a čo bude s odpadom, pýtajú sa v Sačurove

V obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou sa na testovanie obyvateľov na prítomnosť nového koronavírusu zatiaľ nepripravujú. Chýbajú im potrebné inštrukcie. "Sme tu preto, aby sme podali pomocnú ruku, ale musíme vedieť, čo máme robiť," povedal starosta Peter Barát. Poukázal pritom na otázky súvisiace s dobrovoľníkmi či vzniknutým odpadom.

"Ja nemám problém hocikoho zapojiť, keď príde ako dobrovoľník. Bolo zatiaľ povedané, že dostane sedem eur za hodinu. Ale kto s tým dobrovoľníkom akú zmluvu uzatvorí? Poistenie na ten deň treba? Dotyčný, keď sa pri testovaní nakazí, kto za to bude zodpovedný," priblížil hneď niekoľko nejasností v súvislosti s dobrovoľníkmi.

Otázkou je podľa Baráta i financovanie projektu. Kým v prvej vlne pandémie si so zabezpečením ochranných pomôcok vedeli vystačiť z vlastných zdrojov, po skrátení príjmu samospráv z podielových daní sú investície do testovania z rozpočtu miest a obcí podľa neho nereálne.

Rovnako nezodpovedanou je podľa Baráta i otázka, čo s odpadom, ktorý vznikne počas testovania. "Po testovaní ostane biologický odpad. Kto to vezme a zneškodní? Kto za to zaplatí? Obec nemôže odoberať nebezpečný odpad. Čo s ním bude? Nechať to tak niekde cez noc," pýta sa.

Tém, ktoré by bolo potrebné "doriešiť" a "domyslieť" je podľa neho viac. I keď Barát nevylučuje, že sa nimi kompetentní zaoberajú, chýba mu informovanosť. "To, čo človek vidí v televíznych novinách večer, dostaneme na druhý deň v maile. Je to úbohá komunikácia," zhodnotil. Upozornil pritom, že kým na voľby sa samospráva pripravuje polrok, na plošné testovanie obyvateľstva majú mestá a obce dva týždne.

Dudince potrebujú zabezpečiť testovanie aj kúpeľným hosťom

Kúpeľné mesto Dudince v Krupinskom okrese potrebuje zabezpečiť celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 nielen Dudinčanom, ale aj kúpeľným hosťom. V stredu to uviedol primátor Dušan Strieborný.

Mesto má len jeden volebný obvod, druhý však chcú pre hostí vytvoriť. „Chceme zabezpečiť, aby sa testovanie občanov a návštevníkov ubytovaných v hoteloch a v kúpeľných domoch robilo buď v rôznom čase, alebo na dvoch rôznych miestach. Je to však zatiaľ len naša predstava,“ spomenul s tým, že samospráva má premyslené, kde by mohlo testovanie byť. Sú to telocvičňa a športový areál, kultúrny dom podľa primátora nespĺňa požadované parametre. Miesta však ešte musí schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.

Čo sa týka personálneho obsadenia, podľa Strieborného bude mať väčšina primátorov a starostov problém nariadiť zamestnancom prácu v rizikovom prostredí. Jasné mu nie je, kto bude niesť zodpovednosť v prípade nakazenia dobrovoľníka či zamestnanca mestského úradu.

„Dobrovoľníkov sme zatiaľ neoslovili, čakáme na pokyny zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Banskobystrického samosprávneho kraja,“ dodal s tým, že na niektoré otázky nevie odpovedať, pretože v súčasnosti má informácie len z médií a čaká na výstup krajskej bezpečnostnej rady. „Zatiaľ sme nevyčlenili žiadne vlastné prostriedky na testovanie,“ dodal Strieborný.

Mesto Nové Zámky upozorňuje na veľa nejasností o testovaní

Novozámocká radnica zatiaľ nemá jednoznačné a kompletné nariadenia o pripravovanom plošnom testovaní. Uviedol to primátor Otokar Klein. Podľa neho sú informácie o testovaní, ktoré sa dostávajú na verejnosť, zatiaľ dosť chaotické a protichodné.

Ako informovala radnica, zástupcovia Ozbrojených síl SR a zástupcovia štátnych orgánov si plánujú prezrieť priestory, ktoré v meste Nové Zámky slúžia ako volebné okrsky a mali by sa využiť aj ako miesta celoplošného testovania. „Nemáme vedomosť, že by riaditelia odmietli poskytnúť priestory škôl na testovanie, v týchto chvíľach nie je jasné, či bude testovanie prebiehať vo vnútorných priestoroch alebo v exteriéri,“ uviedol magistrát.

Ak testovanie prebehne v interiéri a bolo by rozložené do troch dní, nie je podľa samosprávy jasné, ako pripraviť od pondelka školské zariadenia na ďalšiu bezproblémovú prevádzku. Mesto zatiaľ nemá ani informácie o tom, kto a na koho náklady priestory vydezinfikuje po tom, ako do nich vstúpia stovky obyvateľov.

V porovnaní s voľbami je podľa mestského úradu najväčší problém v tom, že čas konania volieb je vyhlásený s väčším časovým predstihom a samospráva pozná všetky povinnosti, ktoré jej v tejto súvislosti vyplývajú. „V tejto chvíli, prakticky desať dní pred plánovaným celoplošným testovaním, vieme len, že na základe uznesenia vlády má samospráva plniť na svojom území úlohy v súvislosti s celoštátnym testovaním obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu. Veríme, že v najbližších hodinách sa dozvieme všetky potrebné informácie, ale máme veľké obavy z personálneho zabezpečenia tejto povinnosti,“ obáva sa radnica.