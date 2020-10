Problém s deťmi v domovoch trvá roky: Systém musíme naštartovať! Realita je krutá a personál nepostačujúci

BRATISLAVA – Poslanec Ján Herák otvoril tému, ktorá sa na Slovensku neriešila niekoľko rokov. Ako odchovanec detského domova sa sám s problematikou užívania liekov a nedostatkom personálu stretol. Okrem novely, ktorú predložil do parlamentu, rokuje aj s viacerými rezortmi. Po otvorení témy sa poslancovi ozvali desiatky odchovancov, ktorý zažili niečo podobné. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva a pedopsychiatrička Terézia Rosenbergerová sa nestretla s prípadmi, že by nejaké dieťa užívalo viacero utlmujúcich liekov naraz.

Poslanca však podporuje niekoľko odborníkov. Problém s centrami pre deti a rodiny (CDR) sa začal riešiť na viacerých frontoch. Aj keď sa v niektorých aspektoch môžu názory líšiť, všetkým ide o jedno. O zdravý a kvalitný život detí, ktoré to nemali práve najľahšie.

Musíme reštartovať systém

Poslanec OĽaNO pred pár týždňami upozornil na závažný problém a momentálne pracuje na riešení, ktoré by pomohlo mnohým deťom. „Dnes skutočne mnohé deti nepotrebujú užívať lieky, práve preto je potrebné reštartovať systém a ja ponúkam adekvátne riešenie. Nejdem ani proti pedopsychiatrom, riaditeľom CDR, psychológom a v žiadnom prípade proti ministrovi práce,“ povedal pre Topky Herák, ktorý si spoluprácu so šéfom rezortu práce Milanom Krajniakom pochvaľuje. „On za tento problém, samozrejme, nemôže. Bohužiaľ, prechádzajúce vlády tento problém roky neriešili.“

Rokovanie prebieha s viacerými rezortmi

V tejto veci rokuje poslanec s viacerými ministerstvami. Ide o rezorty financií, zdravotníctva, školstva a práce. V parlamente predložil spolu so straníckou kolegyňou Luciou Drábikovou novelu zákona, ktorou chce docieliť zmenu a ponúka alternatívne riešenie. „Musíme posilniť kompetencie psychológov o terapeutické vzdelanie alebo celoplošne zabezpečiť pre všetky CDR terapeutov z rôznych inštitúcií či už štátnych, alebo neštátnych subjektov,“ uviedol poslanec.

Riešením je podľa neho novelizovať zákon tak, aby terapeuti boli povinní zabezpečovať odbornú kvalifikáciu pre všetky CDR. „Realita je, že samotných terapeutov máme na Slovensku veľmi málo. Preto mojou snahou je rokovať aj s rezortom školstva, nakoľko samotní psychológovia nemajú veľkú snahu, resp. záujem o ďalšie terapeutické vzdelávanie. Sčasti aj preto, lebo je to finančne dosť náročné,“ myslí si Herák. Podľa Rosenbergerovej do CDR nastupujú predovšetkým absolventi hneď po skončení štúdia, v čase, kedy si zakladajú rodiny. „Sami sa separujú od rodičov a nie všetci majú možnosť zaplatiť si niekoľkotisícové kurzy a výcviky,“ povedala s tým, že kurzy sú záležitosťou niekoľkých rokov a nie vždy splnia očakávania absolventov.

Zmeniť systém tak, aby bol zabezpečený dostatok personálu, kvalitné programy, krúžky či terapie je práca na niekoľko rokov. „V každom prípade vieme ponúknuť aj takú možnosť, že po dohode všetky lieky všetci vysadíme. Kto bude zodpovedný za agresívne, automutilačné, suicidálne stavy či ublíženia na zdraví, úteky atď.? A nakoniec, kto vlastne rozhodne o tom, že dieťa už vyčerpalo všetky možnosti a dovolí lekárovi napísať liek? Za zdravotný stav je zodpovedný lekár, on na základe vyšetrenia určí, či niekto lieky bude, alebo nebude užívať,“ konštatuje Rosenbergerová.

Konkrétne riešenie

Poslanec však v rámci novely ponúka konkrétne riešenie. Nakoľko všetky CDR patria pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, bez ich súčinnosti sa nepohne. „Vďaka úzkej spolupráci a podpory ministra práce rokujeme o navýšení samotných vychovávateľov vo všetkých CDR v rámci Slovenska.“ Podľa Heráka pripadá dnes na skupinu desiatich detí šesť dospelých ľudí. „Čiže traja pedagogickí zamestnanci, dvaja pomocní vychovávatelia a jedna gazdiná. Alebo druhý model, v ktorom sú dvaja pedagogickí zamestnanci, traja pomocní vychovávatelia a jedna gazdiná,“ uviedol s tým, že takto to funguje takmer vo všetkých zariadeniach.

Z hľadiska počtu to vyzerá, že ich je dostatok. Problémom je, že na desať detí počas jedného nie je fyzicky prítomných všetkých šesť zamestnancov. „Realita je takáto. Doobeda je prítomná gazdiná, v poobedňajších hodinách príde jeden pedagogický zamestnanec a na nočnú príde pomocný vychovávateľ. Nič by na tom nebolo tragické, pokiaľ by na výchovu a učenie sa s deťmi nebol iba jeden pedagóg.“ Podľa poslanca potom absentuje individuálny prístup k deťom.

„A to máme zloženie deti veľmi rôznorodé od porúch správania až k ADHD,“ dodal s tým, že riešením je posilniť prácu pedagógov a vychovávateľov. „Na desať detí by mali byť dvaja. Okrem iného je to pravidelná práca s deťmi a interakcie či terapeutické cvičenia,“ dodal. Rosenbergerová súhlasí, že jedna osoba nemôže zvládnuť zabezpečiť všetky potreby u 10 až 12 detí. „Deti budú vykazovať poruchy správania, budú sa správať agresívne, teda liečba bude nevyhnutná nielen v záujme samotného dieťaťa, ale aj ochrany ostatných detí pred šikanou a v nemalej miere aj pre ochranu personálu,“ povedala.

Snahu riešiť situáciu majú všetky strany

Psychológ v CDR má byť podľa Heráka v prvom rade nezávislý a nemal by byť podriadený riaditeľovi. „Nie preto, žeby sme chceli uraziť alebo degradovať funkciu riaditeľa, ale aby mal psychológ možnosť komunikovať s odborníkmi na úrovni multidisciplinárneho riešenia všetkých strán a aby šlo o ich spoločné rozhodnutie,“ povedal. Rosenbergerová potvrdila, že v poslednom čase vstúpili do riešenia problémov detí z CDR spoločne s ÚPSVaR.

„Hľadáme riešenia, problém je náš spoločný a nie je zanedbateľný. Z oboch strán je ochota riešiť ho, hľadáme spôsoby a cesty. Samozrejme, všetko nevyriešime urgentne a promptne,“ uviedla detská psychiatrička s tým, že problémov je mnoho a takisto ich začali riešiť medzirezortne. „Dúfam, že budeme schopní vedieť odstrániť mnoho problémov, aspoň zmierniť to, čo sa z nejakých príčin celkom zmeniť nedá a budeme sa musieť naučiť akceptovať aj situácie a problémy, ktoré sú v súčasnosti kvôli nejakým príčinám neriešiteľné,“ dodala.

Poslancovi sa ozvali desiatky odchovancov

Po medializácii problému sa Herákovi ozvali desiatky odchovancov, ktorí boli radi, že sa problém rieši. Poslanec totiž uviedol, že niektoré deti z CDR dostávajú veľké množstvo utlmujúcich liekov, v niektorých prípadoch viac ako desať. „Stretnutia s mnohými odchovancami mi len potvrdili realitu a skutočnosť v CDR. Mnoho bývalých vychovávateľov mi tiež veľmi poďakovalo za odhalenie problému. Dokonca aj súčasní vychovávatelia a riaditelia sú úprimne radi, že navrhujeme alternatívne riešenie,“ uviedol Herák.

Poslanec získal aj podporu niekoľkých ďalších odborníkov, ktorí ho kontaktovali. „Okrem iného zareagovala aj klinická psychologička, ktorá ma podporila a upozornila, že podobný, veľmi autentický, problém sa realizuje v zariadeniach sociálnych služieb, kde pracovala ako klinická psychologička a neskôr ako riaditeľka. Vzhľadom na jej pravidelné upozorňovanie ju vyhodili,“ uviedol.

S nadmerným užívaním liekov som sa nestretla

Rosenbergerová lieči deti z viacerých detských domovov a s užívaním nadmerného počtu liekov sa nestrela. „Ja sama preferujem monoterapiu, ak kombináciu, tak najviac dvoch, naozaj v ojedinelých prípadoch troch liekov. Keďže deti navštevujú školu, obedňajšie dávky vynechávame, učitelia lieky podávať nesmú, striedajúci sa personál CDR s tým má problém, teda ostáva liečba ráno, večer,“ povedala. Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva uviedla, že počet liekov v niektorých prípadoch môže byť vyšší. Často však ide o deti, ktoré navštevujú viacero odborníkov, ktorí ordinujú psychiatrickú liečbu.

Existujú aj psychiatrické lieky, ktoré môžu predpisovať lekári bez obmedzenia preskripcie. „Množstvo liekov, ktoré niektoré deti užívajú, môže byť vyšší. Napríklad, ak dieťa užíva trojkombináciu antiepileptík (lieky, ktorými sa lieči epilepsia) a užíva ich tri razy denne, k tomu psychiater pridá čo i len jeden liek v dávkovaní 2x1, prípadne ešte niečo alergológ, je počet tabliet na deň vysoký,“ povedala pre Topky Rosenbergerová.

Nikoho sa nechceme dotknúť

Liekové portfólio podľa nej ponúka psychiatrické lieky v rôznych miligramových dávkach. „Nenapíšem teda tri tablety 100 mg lieku, keď môžem napísať jednu 300 mg tabletu. Neviem si predstaviť, že by niekto mohol užívať 17 tabliet. K celej situácií snáď treba poznamenať, že verejnosť je zbytočne vedená k tomu, že psychiatrický liek robí z človeka zombíka a že všetky psychiatrické lieky sú utlmujúce. Považujem to za zbytočnú stigmatizáciu psychiatrie,“ myslí si.

Mnohí lekári prvého kontaktu podľa pedopsychiatričky predpisujú anxiolytiká, sedatíva, teda lieky, na ktoré vzniká závislosť. „Len aby pacienta neposlali k psychiatrovi. Vyrábajú nám závislých pacientov. Proti tomu neprotestuje nikto. A nakoniec aj mnohé antihistaminiká či neurologické lieky majú rovnako sedatívny efekt,“ dodáva.

Podľa poslanca Heráka ide o mimoriadne citlivú tému a prácu detských psychiatrov nechce degradovať. „Zdôrazňujem, že som sa nechcel dotknúť ani jedného pedopsychiatra, nechcel som nikoho obviniť a ani uraziť riaditeľov z CDR. Mám však potrebu to riešiť z pozície poslanca, keďže za tie roky sa mi sťažovalo niekoľko detí. Túto tému je potrebné riešiť a otvoriť odbornú diskusiu,“ myslí si poslanec.

Pokiaľ sa zistí pochybenie, budeme to riešiť

Herák spomenul prípady, kedy deti užívali čisto psychiatrické lieky a stretol sa s nimi aj počas táborov, ktoré organizuje. Jeho tím spravil interný prieskum, v ktorom boli zapojené deti z posledných štyroch turnusov počas návštevy jeho tábora. „Priemerne to bolo u dieťaťa päť až osem liekov. U jedného dieťaťa to bolo 11 liekov,“ uviedol s tým, že situáciu preverí a následne ju vyhodnotí. Rosenbergerová preto požiadala ÚPSVaR o adresný zoznam všetkých CDR.

„Preveríme si, v koľkých sa na medikácii podieľa pedopsychiater. Vzhľadom na nedostatok pedopsychiatrov je možné, že niektoré zariadenia navštevuje aj adultný psychiater. Vyžiadala som si aj adresu zariadenia, z ktorého deti boli s pánom poslancom na táborovom pobyte, situáciu preveríme,“ povedala pre Topky pedopsychiatrička. „Pokiaľ je liečba nadmerná, budeme ju riešiť cestou krajského odborníka. Ak je situácia zavádzajúca a počet liekov nebol taký, ako bolo uvedené, budeme žiadať pána poslanca o korekciu vyhlásenia a ospravedlnenie,“ uviedla.

Situáciu treba riešiť urgentne

„Pedopsychiatri aktuálne riešia množstvo problémov, denne sa stretávajú s nárastom psychiatrických pacientov, okrem počtu stúpa aj závažnosť jednotlivých porúch. Práve preto nás mrzí, ak sa naša práca dehonestuje,“ dodala Rosenbergerová. Sama sa denne stretáva s rodičmi, ktorí nechcú, aby ich deti brali psychiatrické lieky. Boja sa závislosti či práve spomínaného utlmujúceho účinku. „Možno by bolo vhodné prelomiť tento mýtus, kukučie hniezdo bolo natáčané veľmi dávno. Moderná psychiatria ponúka veľa liekov, kde je utlmenie minimálne a pacienti majú zabezpečenú lepšiu kvalitu života.“

Pedopsychiatrička opakuje, že psychiatri sa nepýtajú detí, či chcú brať lieky. „Sú to práve nešťastní zamestnanci, ktorých je žalostne málo. Nezvládajúci narastajúcu agresivitu a šikanu detí, sexuálne násilie, úteky, vyhrážky a podobne,“ uviedla. „Ako hovorí pán poslanec, je potrebné situáciu riešiť urgentne, zmenou systému, rozšírením počtu zamestnancov, zvyšovaním ich kvalifikácie, zlepšením sociálneho statusu tak, aby tie lieky naozaj nemusel užívať nikto,“ dodáva.