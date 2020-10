Rekordné denné prírastky KORONAVÍRUSU: Na jar bolo prípadov omnoho menej! Čo sa zmenilo?

Už pri čísle 800 mnoho ľudí spozornelo, no teraz pribudlo za jediný deň 1184 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. "877 pri 8679 testoch... je to o 55% viac ako za utorok minulého týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa, by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum," napísal nedávno premiér Igor Matovič na sociálnej sieti.

Vláda začiatkom októbra sprísnila opatrenia voči šíreniu koronavírusu. Povolené sú podujatia do 50 ľudí, rúška sú povinné opäť aj v exteriéri, pokiaľ ste v blízkosti menšej ako dva metre s človekom, s ktorým nežijete v spoločnej domácnosti a sprísnil sa aj pohyb na hraniciach, napríklad s Českou republikou, ktorá je z pohľadu denného prírastku na tom výrazne horšie ako Slovensko. Avšak testuje výrazne viac.

Horšia druhá vlna?

Prvý prípad sme zaznamenali 6. marca. Odvtedy veci nabrali rýchly spád a vláda zakročila pomerne tvrdými opatreniami. Zatvorila sa väčšina obchodov, okrem potravín či lekární, ľudia poctivo nosili rúška, zatvorené boli aj nočné kluby, diskotéky či bary. Aj to je jeden z dôvodov, prečo u nás koronavírus nenabral obludné rozmery ako v iných krajinách.

No kým dnes spravíme tisícky testov denne, na jar sa robili ledva stovky. Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej to bolo aj preto, lebo išlo o nový vírus. "Pandémia ochorenia COVID-19 bola v zimných a jarných mesiacoch novou situáciou pre všetkých. Kapacity testovania, pracovísk a aj laboratórií sa postupne navyšovali, dopyt po testovaní bol zo začiatku nízky a úmerne postupne rástol," povedala Eliášová.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

Ako ďalej dodáva, na druhú vlnu sa Ministerstvo zdravitníctva a Úrad verejného zdravotníctva pripravili v predstihu, aby ju zvládli s pokojom. "Je to práve aj vďaka precíznej práci ministerstva zdravotníctva ako aj Úradu verejného zdravotníctva, že dnes už vieme denne testovať takmer desaťtisíc ľudí. Pripravili sme sa v predstihu, aby sme druhú vlnu s pokojom a pripravení zvládli. Testovacie kapacity zároveň postupne a v predstihu navyšujeme aj naďalej," dodala Eliášová.

Za nárastom počtu infikovaných je však do istej miery aj uvoľnenie opatrení a to, že ľudia sú z pravidiel unavení a niektorí ich nedodržiavajú z dôvodu, že veria rôznym konšpirátorom. Patria medzi nich aj niektorí politici, ako napríklad Kotlebovci, ktorí dlhodobo bojkotujú nosenie rúšok. Samotnému odmietaniu rúšok, ktoré sa ukázali ako podstatná ochrana pred šírením koronavírus, však prispel aj premiér Igor Matovič. Ten sa objavil na fotografii zo svadby, na ktorej bolo 150 hostí a nikto z nich nemal prekryté horné dýchacie cesty.

Viac testov

Na porovnanie sa však v marci po mesiaci od prvého objaveného prípadu vykonalo 3231 testov na jeden milión obyvateľov. Potvrdených bolo vtedy 534 infikovaných. Problémom však bolo aj dostať sa na testovanie. Spomenieme prípad mladej ženy, ktorá mala všetky príznaky nákazy, vrátane straty čuchu a chuti, no testovať ju odmietli a povedali jej, aby volala, keď sa nebude vedieť nadýchnuť.

Odvtedy sa síce vykonáva viac testov, no na tie bezplatné sa nedostanete len tak. Musíte sa zaregistrovať na webe a potom čakáte, či vás pozvú na testy. Alebo si ich môžete zaplatiť v jednom zo súkromných laboratórii, čo stojí približne 50€ až 70€. Problémom sú aj nedostatočné kapacity v zdravotníctve a tým pádom aj problém s dohľadávaním kontaktov.