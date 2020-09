KORONAVÍRUS Štatistika z iného pohľadu! Takto rástli prípady v pomere k testom: Pozrite si TABUĽKU

BRATISLAVA - Posledné dni na Slovensku počet prípadov rapídne narastá. Napriek tomu, že podľa úradov je situácia pod kontrolou, vláda chystá ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť známe už čoskoro. Stúpa aj počet hospitalizovaných. Dnes zasadá Pandemická komisia, ktorá by mala vláde odporučiť nové opatrenia. Podľa ministra zdravotníctva by sa mali sprísňovať.

Vláda podľa premiéra Igora Matoviča nezanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Situáciu okolo koronavírusu má Slovensko pod kontrolou. Podľa ministra zdravotníctva by sa mali opatrenia sprísniť, týždenne pribúda v priemere počet infikovaných o 20 percent. Krajčí očakáva nárast. Pandemická komisia by dnes mala odporučiť ďalšie opatrenia, ktoré bude následne vláda vyhodnocovať.

Počet chorých stúpa týždenne o 20 percent

Počet infikovaných stúpa týždenne v priemere o 20 percent. Za posledných desať dní pribudlo na Slovensku 2 049 nakazených, celkovo bolo vykonaných 42 380 testov. Denne tvorili pozitívne prípady v pomere k počtu testov zhruba od dvoch do siedmich percent.

Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje. Minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. "Opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, nie sú natoľko účinné, aby sme reprodukčné číslo v posledných dňoch mohli povedať, že sa znižuje. Našťastie ostáva konštantné," uviedol.

Konzílium epidemiológov vo štvrtok navrhovalo nové opatrenia, dnes zasadne Pandemická komisia, ktorá navrhnuté opatrenia prejde a odporučí ich vláde. "Opatrenia sú nastavené málo reštrikčne, myslíme si, že celkové opatrenia aj opatrenia na hraniciach by mali byť prísnejšie," povedal Krajčí.

V októbri sa očakáva prudký nárast

Posledné dni indikujú, že s čísla budú stúpať aj naďalej. Krajčí uviedol, že nárast očakávali v októbri, no prišiel skôr. V polovici októbra by mali prípady pribúdať v stovkách, podľa Krajčího bude denný nárast o 260 až 450 nových prípadov. Zároveň dodal, že nosiť rúška je dôležité. Ak by človek navštívil hromadné podujatie, na ktorom je 500 ľudí, je 37 percentná šanca, že sa stretne s pozitívnym človekom. Pri záchyte infikovaných majú pomôcť aj tzv. skríningové antigénové testy. Vláda schválila nákup 500-tisíc kusov v zrýchlenom režime.

Stúpa aj počet hospitalizovaných

Za posledné obdobie stúpol aj počet hospitalizovaných. Údaje k 21. septembru nám poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií. V nemocniciach bolo hospitalizovaných 140 ľudí, z toho u 115 bol potvrdený koronavírus. Na jednotke intenzívnej starostlivosti bolo desať pacientov a umelú pľúcnu ventiláciu potrebovalo osem pacientov.

Hospitalizovaní pacienti s potvrdeným COVID na JIS:

- 40 – 64 rokov – 4 pacienti

- 65+ rokov – 6 pacienti

Hospitalizovaní pacienti s potvrdenými COVID na umelej pľúcnej ventilácii:

- 40 – 64 rokov – 4 pacienti

- 65+ rokov – 4 pacienti

Počet všetkých hospitalizovaných pacientov s potvrdeným COVID v členení podľa vekových skupín:

- 0 – 24 rokov - 9 pacientov

- 25 – 40 rokov - 5 pacienti

- 40 – 64 rokov - 37 pacientov

- 65+ rokov - 58 pacientov

Priemerná hospitalizácia ľudí je 11 dní

Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných 12,5 percenta. Uviedol Krajčí na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2020 v Bratislave. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť dní. "Pravdepodobne naši anasteziológovia a infektológovia dávajú ľudí na ventilácie včas a aj ich včas odpájajú," podotkol Krajčí.

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí. Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na hrubý domáci produkt "drastický". Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. "Je lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať," dodal.

Podľa Matoviča sú opatrenia dostatočné

Premiér v stredu na rokovaní vlády navrhol určité opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu, avšak konkretizovať ich nechcel. Zároveň ľudí vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení. "V SR máme opatrenia dostatočné, len ich rešpektujú dve tretiny ľudí a tretina ich ignoruje," podotkol Matovič. Chce, aby konzílium epidemiológov prijalo také opatrenia, ktoré bude schopný vysvetliť ľuďom. "Ak budeme vidieť, že incidencia rastie, tak budeme musieť prijímať opatrenia. Zásobník máme v prvej vlne," poznamenal Matovič.

Rakúsko a Maďarsko sa zrejme rozsvietia na červeno

Meniť sa zrejme bude aj cestovateľský semafor a zoznam červených, teda rizikových krajín pribudne Rakúsko a Maďarsko. Vláda by o ich zaradení do zoznamu mala rozhodnúť dodnes. Krajčí dodal, že epidemiologická situácia v týchto krajinách nie je dobrá a neodporúča tam cestovať. Odloženie rozhodnutia zdôvodnil Krajčí potrebou najprv odkomunikovať ho na najvyšších miestach, teda prostredníctvom premiéra a ministra zahraničných vecí.

Na vláde podľa ministra diskutovali aj o výnimkách z obmedzení na hraniciach. Pripustil, že je ich príliš veľa, ide však o politické rozhodnutia. Momentálne platí cestovateľský semafor z 18. septembra. Na zoznam červených krajín pribudlo Česko. Všetci, čo sa vrátia od našich susedov, musia podstúpiť test alebo päťdňovú karanténu. Obmedzenie neplatí pre niektoré skupiny ako sú študenti, vedci, zdravotníci či pendleri. Rezort zahraničných vecí už vtedy odporúčal zvážiť cestovania do Maďarska a Rakúska. Naopak, do zoznamu zelených krajín pribudlo Švédsko, Kanada a Bulharsko.