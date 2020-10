Krajčí sa ohradil voči Rašiho vyjadreniam k liekovej politike: Sú zavádzajúce a nepravdivé

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR považuje vyjadrenia nezaradeného poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho k liekovej politike za zavádzajúce a nepravdivé. Poukazuje na to, že zmeny v kategorizácii liekov prijali v súlade s vyhláškou, ktorú uviedli do praxe ministri nominovaní za stranu Smer-SD, ktorej bol Raši členom. V súčasnosti rezort pripravuje jej novelizáciu, schváliť by sa mohla v decembri. Uviedla to hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.