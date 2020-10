KORONAVÍRUS zatvára školy: Ministerstvo zverejnilo manuál aj COVID školský semafor

Ďalších 188 škôl, takmer tri percentá, má uzatvorenú niektorú z tried. "Celkovo je zatvorených 620 tried. Doma je 29.082 detí, čo je 3,35 percenta z celkového počtu 868.860 žiakov," priblížilo ministerstvo školstva. Minulú stredu to bolo 19.873 žiakov. Najviac úplne zatvorených škôl je v okrese Bardejov, v stredu ich bolo 13.

Nasleduje Nitra so šiestimi úplne zatvorenými školami, Bratislava a Námestovo majú zhodne po päť úplne zatvorených škôl. Najviac detí je doma v okrese Bardejov, ide o 3602 žiakov. Nasledujú okresy Bratislava (2194 detí), Nitra (1980), Martin (1968) a Prešov (1947).

Rezort školstva inicioval mechanizmus, aby boli každý deň k dispozícii čerstvé informácie o tom, čo sa v školstve deje. Ide o platformu COVID - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.

Manuál pre školy

Ministerstvo školstva pripravilo pre školy aj manuál, ktorého cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Podľa neho môže podozrenie na koronavírus u žiaka alebo zamestnanca školy určite len RÚVZ alebo všeobecný lekár. V manuáli je vysvetlený aj tzv. Covid školský semafor, ktorý rezort zdriadil. Aj ten je rozdelený na tri fázy. Vo fázach sú podrobe rozpísané aj odporúčania, podľa ktorých majú riaditeľ a učitelia v škole postupovať aj smerom k rodičom.

Covid školský semafor

Školy postupujú pri zvládaní druhej vlny koronavírusu v novom školskom roku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek a tiež odporúčaní protiepidemických manuálov ministerstva školstva. Medzi nástroje, ktoré majú pomôcť krajine lepšie zvládnuť boj proti šíreniu ochorenia Covid-19 rezort školstva zaradil aj priamu informačnú linku medzi školami a ministerstvom školstva Covid - školský semafor.

„Vytvorili sme samostatný portál, kde môžu riaditelia nahlasovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú, aby sme mali každý deň aktuálne informácie a aby boli informovaní aj riaditelia,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling na pracovnom výjazde na školách v Prievidzi.

Školský semafor je rozdelený na tri fázy:

Zelenáj fáza - je vtedy, ak nikto nie je infikovaný koronavírusom. Ale aj vtedy, ak je podozrenie na ochorenie u žiakov či učiteľov, ale nikto z nich ešte nákazu nemá potvrdenú.

Zdroj: Ministerstvo školstva

Oranžová fáza- je vtedy, ak je potvrdený koronavírus u žiaka alebo učiteľa.

Zdroj: Ministerstvo školstva

Červená fáza - je vtedy, ak má viacero potvrdených prípadov koronavírusu.