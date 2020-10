DSS v Pezinku vstáva z popola: Vo vedení známa tvár a nové pravidlá! Vyšetrovanie zatiaľ nepokročilo

Novou posilou Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Pezinku, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je Renáta Názlerová. Od októbra je poverená riadením tohto zariadenia sociálnych služieb. Post riaditeľky bude zastávať až po schválení poslancami Zastupiteľstva BSK v novembri tohto roka.

Ťažká skúška pre zariadenie

Zariadenie prešlo na jar tohto roka ťažkou skúškou. "Za to, že sme zvládli mimoriadne náročnú situáciu s pandémiou, patrí veľké poďakovanie našej krízovej manažérke Jane Matulovej, ktorá sa dobrovoľne rozhodla ísť pracovať do rizikového prostredia a do izolácie," vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba. U budúcej riaditeľky podľa neho vidieť veľké odhodlanie. "Verím, že sa jej podarí splniť predsavzatia, s ktorými do novej pozície nastúpila. Presvedčila celú výberovú komisiu a má našu plnú dôveru," dodal.

Zdroj: BSK/Monika Kováčová

Chcem vytvoriť čo najlepšie podmienky

Renáta Názlerová je pre mnohých známa z televízie. Má však dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a pôsobila v pozícii mediátorky. Pre novú pozíciu v DSS a Zps v Pezinku sa rozhodla, pretože chce pomáhať v oblasti sociálnych služieb, venovať všetku svoju energiu klientom, ktorí sú zraniteľní, chýba im dostatočná pozornosť a spoločenská láskavosť. "Prvé chvíle boli veľmi príjemné, a teším sa, že klienti aj zamestnanci ma prijali pozitívne," uviedla Názlerová.

Zdroj: BSK/Monika Kováčová

Zároveň vyzdvihla, že zariadenie je vnútri pekné, voňavé a čisté. "Chcem vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zamestnancov a klientov. V dnešnej situácii je na prvom mieste bezpečnosť. Potom prídu na rad rozvojové projekty, ktorých mám pripravených hneď niekoľko," ozrejmila nová riaditeľka , ktorá dodala, že jej cieľom je urobiť zariadenie ešte krajším, poskytnúť ľuďom priestor na realizáciu a zamestnancom poskytnúť viac foriem ocenenia ich práce.

Zdroj: BSK/Monika Kováčová

Vo vyšetrovaní zatiaľ posun nenastal

Po kritickej situácii v polovici apríla, kedy sa nakazili desiatky klientov i zamestnancov a domov bol v karanténe, odvolal Droba riaditeľku Violu Schmidtovú. Dôvodom bolo podozrenie zo zanedbania starostlivosti, do zariadenia nastúpila krízová manažérka. Situáciu v DSS rieši aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Vyšetrovanie v súčasnosti stále prebieha. "Vo Vami uvedenom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," uviedla pre Topky hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Slamková.

Zdroj: BSK/Monika Kováčová

"Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. Kriminalisti aj naďalej pokračujú v intenzívnom vyšetrovaní tohto mimoriadne závažného prípadu. V danej veci sú vykonávané všetky nevyhnutné procesné úkony s cieľom jej náležitého objasnenia. Vzhľadom na štádium trestného konania, bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," dodala.

Koronavírus si v DSS vyžiadal niekoľko obetí

Bohužiaľ, okrem nakazených, mal koronavírus na svedomí aj niekoľko obetí. V polovici apríla informoval rezort zdravotníctva o štyroch úmrtiach. Prvé úmrtie pochádzalo z 5. apríla a príčinu nákazy zistili až o dva týždne. Celkovo zomrelo na koronavírus 16 pacientov z DSS v Pezinku, väčšina z nich bola hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Zdroj: Maarty

Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku má aktuálne 98 klientov. Platia tam prísne bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia, aby sa čo najviac minimalizovali riziká zanesenia vírusu. "Zariadenie je pripravené personálne, organizačne, materiálne, zásoby sú vytvorené tak, ako to vyžaduje situácia," informoval bratislavský kraj. Zároveň pracuje s potenciálnymi možnými scenármi, aby bolo možné okamžite zareagovať. Zariadenie sa dvakrát do týždňa dezinfikuje a ak si to bude situácia vyžadovať bude sa aj častejšie. Pri prijímaní nových klientov každý z nich postúpi rýchlotest na COVID-19, následne je päť dní v karanténe a až potom ide na izbu.