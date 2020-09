Asociácia nemocníc Slovenska: Žiadame zvýšenie rozpočtu zdravotníctva o 78 miliónov eur

KOŠICE - Budúcoročný štátny rozpočet pre zdravotníctvo musí rátať so zvýšením o 78 miliónov eur pre nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS). Ide pritom len o pokrytie nárastu osobných nákladov, ktoré vyplývajú zo zákonnej povinnosti. Prezident ANS Marián Petko o tom informoval v stredu na tlačovej konferencii v Košiciach.

"Máme presne spočítané, o koľko sa musí zvýšiť štátny rozpočet v roku 2021 pre zdravotníctvo, pričom hovoríme za 77 nemocníc, ktoré sú združené v ANS. Nehovoríme za štátne nemocnice, fakultné ani univerzitné. Len pre nárast osobných nákladov u nás bude potrebné zvýšenie rozpočtu o 78 miliónov eur," uviedol Petko.

Tento týždeň podľa jeho slov odovzdajú ministerstvu zdravotníctva podklady za svojich členov, v ktorých pracuje 26.000 až 27.000 zamestnancov. V rámci celého rezortu ANS odhaduje, že na fungovanie systému bude potrebné zvýšenie rozpočtu na rok 2021 o minimálne 250 miliónov eur, a to bez vyrovnávania dlhu štátnych nemocníc a investičného dlhu.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 ANS opätovne upozorňuje na blížiace sa chrípkové obdobie s očakávaným nárastom počtu chorých s virózami, zápalmi priedušiek a teplotami. Potrebné bude zabezpečenie rýchlej diagnostiky na identifikáciu tých pacientov, ktorí majú nový koronavírus.

"Toto je pre nás jedna z kľúčových vecí, pretože, ak by to nebolo, tak môže vznikať v nemocniciach panika, keď sa tam v októbri začnú valiť ľudia, pričom rizikové sú hlavne deti," povedal Petko. V piatok (11. 9.) by sa malo o zlepšení diagnostiky rokovať na MZ SR. O aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 členovia Rady ANS hovorili s prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov Pavlom Jarčuškom.