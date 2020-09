Obrovská radosť v rodine europoslanca: Už sme traja! Nikdy sme neboli šťastnejší

Zdá sa, že babyboom nie je len medzi celebritami. Aj politici sa tešia z nových prírastkov. V radostnom očakávaní je napríklad europoslankyňa Monika Beňová či poslankyňa za stranu Za ľudí Vladimíra Ledecká. Prednedávnom sa otcom stal aj bývalý líder koalície PS/SPOLU Michal Truban.

Nikdy sme neboli šťastnejší

Dnes sa k čerstvým rodičom pridali aj manželia Šimečkovci. "Už je s nami. Dostala nádherné ruské meno, ale inšpirované postavou zo slovenského románu. A bude jediná zo Šimečkovcov so skutočne umeleckými génmi - po svojej mamine," napísal Šimečka. "Nikdy sme so Soňou neboli šťastnejší. Je to presne také, ako všetci hovoria."

O tom, že jeho manželka je tehotná, informoval koncom februára. "Od leta budeme traja. Soňa je v štvrtom mesiaci, všetci sú zdraví a všetko je tak, ako sme si to vysnívali. Sme veľmi šťastní," napísal Šimečka. V tom čase bolo ešte pred voľbami a Šimečka premýšľal o budúcnosti a dôležitosti volieb.

"Určite príde čas na racionálne obavy o budúcnosti, v ktorej vyrastie. Ale v tejto chvíli sme zaneprázdení čistou radosťou, vymýšľaním mien - a diskusiami o tom, či bude naše dieťa divoké a nezvládateľné (po mne), alebo múdre, krásne a talentované (po Soni)," dodal.